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06.11.2026 09:58:23
EQS-Adhoc: Uniper SE legt Dividendenpolitik fest
|
EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Dividenden
Uniper legt seine Dividendenpolitik fest, die mittelfristig für Dividendenzahlungen zwei Komponenten vorsieht:
In Übereinstimmung mit dieser Dividendenpolitik beabsichtigt Uniper der Hauptversammlung 2027 eine Dividende von EUR 321 Mio. (EUR 0,77/Aktie) für das Geschäftsjahr 2026 vorzuschlagen, vorbehaltlich eines entsprechenden finalen handelsrechtlichen Bilanzgewinns der Uniper SE sowie der Zustimmung der Aktionäre. Dies entspräche einer Steigerung um 7% gegenüber der für das Geschäftsjahr 2025 gezahlten Dividende von EUR 300 Mio. (EUR 0,72/Aktie).
Kontakt:
Mitteilende Person:
Tina Hinz
General Counsel and Chief Compliance Officer
Legal & Compliance
Uniper SE
Holzstrasse 6
40221 Düsseldorf
Kontakt für Investoren und Analysten:
Sebastian Veit
Executive Vice President
Investor Relations
Uniper SE
Holzstrasse 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 151 55049337
E-Mail ir@uniper.energy
Pressekontakt:
Birgit Korte
Senior Vice President
Corporate Communication
Uniper SE
Holzstrasse 6
40221 Düsseldorf
E-Mail press@uniper.energy
Ende der Insiderinformation
06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uniper SE
|Holzstrasse 6
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 73275 0
|Fax:
|+49 211 4579 2022
|E-Mail:
|info@uniper.energy
|Internet:
|www.uniper.energy
|ISIN:
|DE000UNSE026, DE000UNSE1N3
|WKN:
|UNSE02 , UNSE1V
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UXRTWGIBZQ4J67
|EQS News ID:
|2429926
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429926 06.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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