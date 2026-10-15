Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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15.10.2026 10:11:03
EQS-Adhoc: Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis
|
EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat am 15. Oktober 2026 beschlossen, Michael Lewis (CEO) vorzeitig erneut als Vorstandsvorsitzenden der Uniper SE für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2031 zu bestellen. Die laufende Bestellung von Michael Lewis als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands wird mit Wirkung zum Beginn der neuen Amtszeit einvernehmlich vorzeitig beendet.
Kontakt:
Mitteilende Person:
Tina Hinz
General Counsel and Chief Compliance Officer
Legal & Compliance
Uniper SE
Holzstrasse 6
40221 Düsseldorf
Kontakt für Investoren und Analysten:
Sebastian Veit
Executive Vice President
Investor Relations
Uniper SE
Holzstrasse 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 151 55049337
E-Mail ir@uniper.energy
Pressekontakt:
Birgit Korte
Senior Vice President
Corporate Communication
Uniper SE
Holzstrasse 6
40221 Düsseldorf
E-Mail press@uniper.energy
Ende der Insiderinformation
15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uniper SE
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|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 73275 0
|Fax:
|+49 211 4579 2022
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|info@uniper.energy
|Internet:
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|ISIN:
|DE000UNSE026, DE000UNSE1N3
|WKN:
|UNSE02 , UNSE1V
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UXRTWGIBZQ4J67
|EQS News ID:
|2416454
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2416454 15.10.2026 CET/CEST
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