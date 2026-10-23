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23.10.2026 14:21:43
EQS-Adhoc: Tonkens Agrar AG: Nach vorläufigen Zahlen sinken Konzernumsatz und -ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartungsgemäss deutlich
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EQS-Ad-hoc: Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Ad-hoc Mitteilung
Tonkens Agrar AG: Nach vorläufigen Zahlen sinken Konzernumsatz und -ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartungsgemäss deutlich
Sülzetal, 23. Oktober 2026 – Nach vorläufigen Zahlen hat die Tonkens Agrar AG (ISIN: DE000A1EMHE0) im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) bei Konzernumsatzerlösen von rund 17 Mio. EUR (Vj. 18,5 Mio. EUR) ein Konzernergebnis vor Steuern von -2,3 Mio. EUR (Vj. -0,5 Mio. EUR) erwirtschaftet.
Erlösseitig führten niedrige Erzeugerpreise für Milch und der drastische Absatzeinbruch bei losen Kartoffeln zum deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn der Absatz geschälter Ware über die Tochtergesellschaft Börde Vita GmbH ausgeweitet werden konnte, blieben die Erlöse deutlich hinter den Planungen und dem Vorjahr zurück. Zuwächse bei Betriebsmittel- und Personalkosten haben das Konzernergebnis vor Steuern zusätzlich belastet.
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Ende der Insiderinformation
23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Tonkens Agrar AG
|Welsleber Strasse 1
|39171 Sülzetal
|Deutschland
|Telefon:
|039205 417410
|E-Mail:
|mail@tonkens-agrar.de
|Internet:
|www.tonkens-agrar.de
|ISIN:
|DE000A1EMHE0
|WKN:
|A1EMHE
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900FNWXR2YEUAUM25
|EQS News ID:
|2421354
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2421354 23.10.2026 CET/CEST
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