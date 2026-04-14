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tokentus investment Aktie 112751002 / DE000A3CN9R8

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14.04.2026 18:30:15

EQS-Adhoc: tokentus investment AG kündigt nicht zahlungswirksame ausserplanmässige Abschreibungen und Wertminderungen an

tokentus investment
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EQS-Ad-hoc: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges
tokentus investment AG kündigt nicht zahlungswirksame ausserplanmässige Abschreibungen und Wertminderungen an

14.04.2026 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Frankfurt am Main, 14. April 2026 – Der Vorstand der tokentus investment AG (die „Gesellschaft“) (WKN A3CN9R / ISIN: DE000A3CN9R8) teilt am heutigen Tage mit, dass im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft per 31.12.2025 nicht zahlungswirksame ausserplanmässige Abschreibungen in Höhe von € 816.556,76 auf das Anlagevermögen und Wertminderungen in Höhe von € 296.744,91 auf das Umlaufvermögen vorgenommen werden.

Die nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung für den Jahresabschluss der Gesellschaft per 31.12.2025 beträgt ca. € 1,113 Mio. Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft ergeben sich hierdurch nicht.

Grund für die Abschreibungen beim Anlagevermögen sind die Entwicklungen bei einzelnen Beteiligungen. Wegen des strengen Niederstwertprinzips beim Umlaufvermögen sind Wertminderungen vorzunehmen.

Der vorläufige Jahresabschluss ist Gegenstand der Prüfung durch den Abschlussprüfer.
Kontakt Investor Relations:
Oliver Michel
CEO der tokentus investment AG
Tel: +49 175 7222 351
oliver.michel@tokentus.com
 


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14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: tokentus investment AG
Taunusanlage 8 c/o WeWork
60329 Frankfurt
Deutschland
E-Mail: contact@tokentus.com
Internet: www.tokentus.com
ISIN: DE000A3CN9R8
WKN: A3CN9R
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
EQS News ID: 2308332

 
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