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10.11.2026 21:24:33
EQS-Adhoc: Tochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom unterzeichnet Transaktionsvertrag über die Veräusserung und Übertragung des nordamerikanischen Komponenten-Geschäfts.
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EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Verkauf
Tochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom unterzeichnet Transaktionsvertrag über die Veräusserung und Übertragung des nordamerikanischen Komponenten-Geschäfts.
Wien, 10. November 2026 – Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, in Folge auch die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die indirekte Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Canada Inc. sowie die Kundenverträge von Kapsch TrafficCom USA, Inc., die das Komponenten-Geschäft betreffen, verkauft werden. Ein entsprechender Transaktionsvertrag wurde unterzeichnet. Unter der Bedingung des erwarteten Zuflusses bei Closing würde sich die damit verbundene Entkonsolidierung positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) der Gesellschaft auswirken (Einmaleffekt), nach heutiger vorläufiger Einschätzung in einer Grössenordnung von zumindest EUR 10 Mio.
Kapsch TrafficCom veräussert ihr nordamerikanisches Komponenten-Geschäft, nämlich die Gesellschaft Kapsch TrafficCom Canada Inc. inklusive deren 915-MHz-Transponder- und Lesegeräte-Designs sowie der Produktionsanlage, und überträgt die damit in Verbindung stehenden US-Kundenverträge.
Die Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen, u.a. der Einholung erforderlicher Zustimmungen von Kunden. Ein Closing wird daher nur und erst dann stattfinden, wenn sämtliche aufschiebenden Bedingungen eingetroffen sind, und wird aus heutiger Sicht innerhalb des Kalenderjahres 2027 erwartet.
Das vereinbarte Entgelt würde bei Closing fällig werden. Unter der Bedingung des Closing und des daraus aus jetziger Sicht erwarteten Zuflusses würde sich die Transaktion durch die damit verbundene Entkonsolidierung einmalig positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) der Gesellschaft auswirken, nach heutiger vorläufiger Einschätzung in einer Grössenordnung von zumindest EUR 10 Mio.
Von dieser Transaktion nicht umfasst ist das Mautsystemgeschäft, welches den wesentlichen Anteil des Nordamerikageschäfts der Gesellschaft darstellt.
Kontakt:
Doris Gstatter
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1122
doris.gstatter@kapsch.net
Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: www.kapsch.net
Ende der Insiderinformation
10.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 50811 1122
|Fax:
|+43 50811 99 1122
|E-Mail:
|ir.kapschtraffic@kapsch.net
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|ISIN:
|AT000KAPSCH9
|WKN:
|A0MUZU
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|EQS News ID:
|2431896
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2431896 10.11.2026 CET/CEST
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