EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG veröffentlicht Zahlen 2025: Umsatz über Vorjahr, Ergebnis unter Prognose; Prognose 2026 mit Wachstum

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TIN INN Holding AG veröffentlicht Zahlen 2025: Umsatz über Vorjahr, Ergebnis unter Prognose; Prognose 2026 mit Wachstum



02.10.2026 / 17:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Wassenberg, 2. Oktober 2026. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8), die vertikal integrierte Hospitality-Plattform für standardisierte ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten, hat die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht. Demnach stiegen die Umsatzerlöse von 0,89 Mio. € (2024) auf 1,48 Mio. € (2025), ein Plus von 67 %. Grund war die Ausweitung des Umsatzes mit Übernachtungen und Services. Das Konzernergebnis betrug -6,8 Mio. € (2024: -2,4 Mio. €). Damit lagen Umsatz und Ergebnis unter der veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Grund hierfür war insbesondere die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025, in dem es zu Verzögerungen in der Produktion und bei der Fertigstellung von Hotels kam.



Der Vorstand erwartet im Segment Hotelbetrieb für das Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse zwischen 1,9 und 2,2 Mio. € nach 1,48 Mio. € im Vorjahr, also einen signifikanten Anstieg um 28 bis 48 %.



Für das Segment Produktion erwartet der Vorstand ein stark verbessertes, positives Ergebnis. Mit den Hotels aus dem Rahmenvertrag erreicht die Fertigung 2026 wieder einen Output, der über ihrer Gewinnschwelle liegt. Der 2026 geschlossene Rahmenvertrag über bis zu zwanzig Standorte ist für die TIN INN Gruppe ein Meilenstein. Er gibt der Fertigung garantiert wieder eine mehrjährige Auslastung und erstmals Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Hotels an Dritte. Entsprechend wird der Umsatz deutlich ansteigen.



Für den Gesamtkonzern erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2026 ein ausgeglichenes bis leicht positives Konzernergebnis, bei einem deutlichen Anstieg von Gesamtleistung und Umsatz.



Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 sind im Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Er steht im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite unter https://corporate.tin-inn.com/de/publications#financial-reports bereit.



Hinweis zur Vergleichsdarstellung:

Die Vergleichswerte 2024 entsprechen der im Konzernabschluss nach der Predecessor Method dargestellten Vergleichsperiode. Sie weichen von den im Vorjahr veröffentlichten Pro-forma-Werten ab. Die Gründe erläutert der Geschäftsbericht 2025.



Über TIN INN Holding AG:

Die TIN INN Holding AG („TIN INN“ oder „Gesellschaft“) mit Sitz in Wassenberg ist die Obergesellschaft eines vertikal integrierten Hotelkonzerns. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Hotelmodule fertigt der Konzern industriell in seiner Smart Factory in Wassenberg vor.



Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein 3-Sterne-Plus-Erlebnis und liegen gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern, Märkten, die traditionelle Hotelketten oft nicht abdecken. Die



Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com.



TIN INN Holding AG

Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com

Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8), die vertikal integrierte Hospitality-Plattform für standardisierte ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten, hat die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht. Demnach stiegen die Umsatzerlöse von 0,89 Mio. € (2024) auf 1,48 Mio. € (2025), ein Plus von 67 %. Grund war die Ausweitung des Umsatzes mit Übernachtungen und Services. Das Konzernergebnis betrug -6,8 Mio. € (2024: -2,4 Mio. €). Damit lagen Umsatz und Ergebnis unter der veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Grund hierfür war insbesondere die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025, in dem es zu Verzögerungen in der Produktion und bei der Fertigstellung von Hotels kam.Der Vorstand erwartet im Segment Hotelbetrieb für das Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse zwischen 1,9 und 2,2 Mio. € nach 1,48 Mio. € im Vorjahr, also einen signifikanten Anstieg um 28 bis 48 %.Für das Segment Produktion erwartet der Vorstand ein stark verbessertes, positives Ergebnis. Mit den Hotels aus dem Rahmenvertrag erreicht die Fertigung 2026 wieder einen Output, der über ihrer Gewinnschwelle liegt. Der 2026 geschlossene Rahmenvertrag über bis zu zwanzig Standorte ist für die TIN INN Gruppe ein Meilenstein. Er gibt der Fertigung garantiert wieder eine mehrjährige Auslastung und erstmals Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Hotels an Dritte. Entsprechend wird der Umsatz deutlich ansteigen.Für den Gesamtkonzern erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2026 ein ausgeglichenes bis leicht positives Konzernergebnis, bei einem deutlichen Anstieg von Gesamtleistung und Umsatz.Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 sind im Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Er steht im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite unter https://corporate.tin-inn.com/de/publications#financial-reports bereit.Die Vergleichswerte 2024 entsprechen der im Konzernabschluss nach der Predecessor Method dargestellten Vergleichsperiode. Sie weichen von den im Vorjahr veröffentlichten Pro-forma-Werten ab. Die Gründe erläutert der Geschäftsbericht 2025.Die TIN INN Holding AG („TIN INN“ oder „Gesellschaft“) mit Sitz in Wassenberg ist die Obergesellschaft eines vertikal integrierten Hotelkonzerns. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Hotelmodule fertigt der Konzern industriell in seiner Smart Factory in Wassenberg vor.Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein 3-Sterne-Plus-Erlebnis und liegen gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern, Märkten, die traditionelle Hotelketten oft nicht abdecken. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 19. Mai 2025 in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com.Estelle WalleInvestor Relationsir@tin-inn.comForster Weg 4041849 WassenbergDeutschlandcorporate.tin-inn.com



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