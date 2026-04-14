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Tick Trading Software Aktiengesellschaft Aktie 127868225 / DE000A35JS99

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14.04.2026 17:24:54

EQS-Adhoc: tick Trading Software AG erhöht Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026

Tick Trading Software Aktiengesellschaft
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EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
tick Trading Software AG erhöht Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026

14.04.2026 / 17:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

tick Trading Software AG erhöht Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026

Düsseldorf, 14. April 2026 – Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG) erhöht die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026. So erwartet der Anbieter von Software für Wertpapierhandel und -abwicklung für das am 30. September 2026 endende Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 800 bis TEUR 1.200 (bisher: TEUR 600 bis TEUR 900). 

Die besser als erwartete Geschäftsentwicklung beruht zum einen darauf, dass der neue Geschäftsbereich Consulting bereits kurz nach dem Start mehrere Projekte gewinnen konnte. Zudem entwickelten sich die lastenabhängigen Erlöse im ersten Halbjahr besser als erwartet, auch wenn die hohe Volatilität am Markt aufgrund der veränderten Kundenstruktur einen geringeren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der tick-TS AG hatte als in Vorjahren.

 

Ansprechpartner:
Martin Lüttich (Vorstand)
tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
E-Mail: ir@tick-ts.de
Tel.: +49-211-781767-0


 

 

 

 



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14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 781767-0
Fax: +49 (0)211 781767-29
E-Mail: info@tick-ts.de
Internet: www.tick-ts.de
ISIN: DE000A35JS99
WKN: A35JS9
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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