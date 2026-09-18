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The Grounds Real Estate Development Aktie 140337983 / DE000A40KXL9

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18.09.2026 08:31:43

EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Konzernumsatz 2025 im Zielkorridor; Konzern-EBIT 2025 unterschreitet Prognose; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

The Grounds Real Estate Development
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EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
The Grounds Real Estate Development AG: Konzernumsatz 2025 im Zielkorridor; Konzern-EBIT 2025 unterschreitet Prognose; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

18.09.2026 / 08:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Konzernumsatz 2025 im Zielkorridor; Konzern-EBIT 2025 unterschreitet Prognose; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

  • Konzernumsatz 2025 mit EUR 10,0 Mio. innerhalb der Prognose von EUR 9,0 –11,0 Mio.
  • Konzern-EBIT 2025 bei EUR -3,0 Mio. statt ausgeglichenem Ergebnis
  • H1 2026: Konzernumsatz EUR 13,1 Mio.; Konzern-EBIT EUR 1,9 Mio.
  • Für das Gesamtjahr 2026 Konzernumsatz EUR 20,0 –24,0 Mio.; Konzern-EBIT EUR 1,0–2,0 Mio. erwartet

Berlin, 18.09.2026 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von EUR 10,0 Mio. erzielt und damit das prognostizierte Umsatzziel von EUR 9 Mio. bis EUR 11 Mio. erreicht. Das Konzern-EBIT lag mit EUR -3,0 Mio. unterhalb des prognostizierten ausgeglichenen Ergebnisses.

Die Abweichung von der Prognose ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen:

  • Zum einen waren Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt EUR 2,1 Mio. auf das Vorratsvermögen aufgrund gestiegener Kosten und gesunkener Preise erforderlich.
  • Zum anderen hat sich die Realisierung von Asset-Management-Fees in Höhe von EUR 1,2 Mio. in das Geschäftsjahr 2026 verschoben

Im ersten Halbjahr 2026 lagen Konzernumsatz und Konzern-EBIT bei EUR 13,1 Mio. bzw. EUR 1,9 Mio. Wesentlich zur positiven Umsatz- und EBIT-Entwicklung trugen das Ergebnis aus der Veräusserung von Immobilien in Höhe von EUR 1,1 Mio. als auch das Dienstleistungsergebnis in Höhe von EUR 1,98 Mio. bei.

Für 2026 erwartet The Grounds einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 20,0 Mio. bis 24,0 Mio. und ein Konzern-EBIT von EUR 1,0 Mio. bis EUR 2,0 Mio. Umsatz und EBIT werden massgeblich durch den Einzelverkauf im Projekt Fahrland-Werder sowie aus dem Dienstleistungsgeschäft geprägt.

Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 und der Halbjahresbericht 2026 stehen voraussichtlich ab dem 30.09.2026 unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen zum Download bereit.

Unternehmenskontakt:
The Grounds Real Estate Development AG
Jacopo Mingazzini (Vorstand / CEO), Andrew Wallis (Vorstand / CFO)
Zimmerstrasse 16, 10969 Berlin
T. +49 (0) 30 2021 6866
F. +49 (0) 30 2021 6849
E-Mail: info@tgd.ag
Web: www.thegroundsag.com



Ende der Insiderinformation

18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG
Zimmerstrasse 16
10969 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 2021 6866
Fax: 030 2021 6489
E-Mail: info@tgd.ag
Internet: www.thegroundsag.com
ISIN: DE000A40KXL9, DE000A3H3FH2,
WKN: A40KXL, A3H3FH, A40KXL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200VUYVDCPMZG1134
EQS News ID: 2401264

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401264  18.09.2026 CET/CEST

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