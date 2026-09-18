The Grounds Real Estate Development Aktie 140337983 / DE000A40KXL9
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18.09.2026 08:31:43
EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Konzernumsatz 2025 im Zielkorridor; Konzern-EBIT 2025 unterschreitet Prognose; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Konzernumsatz 2025 im Zielkorridor; Konzern-EBIT 2025 unterschreitet Prognose; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026
Berlin, 18.09.2026 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von EUR 10,0 Mio. erzielt und damit das prognostizierte Umsatzziel von EUR 9 Mio. bis EUR 11 Mio. erreicht. Das Konzern-EBIT lag mit EUR -3,0 Mio. unterhalb des prognostizierten ausgeglichenen Ergebnisses.
Die Abweichung von der Prognose ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen:
Im ersten Halbjahr 2026 lagen Konzernumsatz und Konzern-EBIT bei EUR 13,1 Mio. bzw. EUR 1,9 Mio. Wesentlich zur positiven Umsatz- und EBIT-Entwicklung trugen das Ergebnis aus der Veräusserung von Immobilien in Höhe von EUR 1,1 Mio. als auch das Dienstleistungsergebnis in Höhe von EUR 1,98 Mio. bei.
Für 2026 erwartet The Grounds einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 20,0 Mio. bis 24,0 Mio. und ein Konzern-EBIT von EUR 1,0 Mio. bis EUR 2,0 Mio. Umsatz und EBIT werden massgeblich durch den Einzelverkauf im Projekt Fahrland-Werder sowie aus dem Dienstleistungsgeschäft geprägt.
Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 und der Halbjahresbericht 2026 stehen voraussichtlich ab dem 30.09.2026 unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen zum Download bereit.
Unternehmenskontakt:
Ende der Insiderinformation
18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Grounds Real Estate Development AG
|Zimmerstrasse 16
|10969 Berlin
|Deutschland
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|E-Mail:
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|ISIN:
|DE000A40KXL9, DE000A3H3FH2,
|WKN:
|A40KXL, A3H3FH, A40KXL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200VUYVDCPMZG1134
|EQS News ID:
|2401264
|Ende der Mitteilung
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2401264 18.09.2026 CET/CEST
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