Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’559 0.1%  SPI 20’534 0.1%  Dow 52’362 0.3%  DAX 25’395 -0.1%  Euro 0.9228 -0.2%  EStoxx50 6’109 -0.1%  Gold 3’996 -0.4%  Bitcoin 65’864 -0.6%  Dollar 0.8282 0.1%  Öl 116.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Airbus-Aktie kaum verändert: Verstoss gegen Einigung? US-Kritik an EU-Kredit für Flugzeughersteller
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
Lieferprobleme in den USA bei Reinigungsmarke: Reckitt senkt Umsatzprognose - Aktie sackt ab
Basilea-Aktie mit kräftigem Kursplus: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
INFICON-Aktie springt an: Sensorenhersteller mit starkem Umsatz- und Ergebnisanstieg - Ziele erneut erhöht
Suche...
ETF Sparplan

SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 08:57:53

EQS-Adhoc: SUSS MicroTec SE : SUSS beschliesst Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

SUSS MicroTec
43.55 CHF -9.87%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr
SUSS MicroTec SE : SUSS beschliesst Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

27.10.2026 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SUSS beschliesst Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
  • Optimierung des Produktionsnetzwerks soll Skalierbarkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken
  • Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, davon ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026, bringen perspektivisch Kosten- und Effizienzvorteile
  • EBIT-Margen- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst
 
Garching, 27. Oktober 2026 – Der Vorstand der SUSS MicroTec SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Produktionsaktivitäten in Garching künftig auf die beiden grössten Fertigungsstandorte des Unternehmens Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Deutschland) zu konzentrieren. Am Standort Garching sollen künftig keine Anlagen und Module mehr gefertigt werden. Diese Massnahme geht mit einer Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden einher, die sozialverträglich und im partnerschaftlichen Dialog mit der Arbeitnehmervertretung gestaltet werden soll.
Mit der Produktionsverlagerung verfolgt SUSS das Ziel, Kapazitäten gezielt zu bündeln und die Voraussetzungen für die weitere Skalierung des Geschäfts sowie das erwartete Wachstum der kommenden Jahre zu schaffen. In diesem Zusammenhang erwartet das Unternehmen Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, von denen nach derzeitiger Planung ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026 anfallen, sowie zeitliche Verschiebungen bei der Umsatzrealisierung. Darüber hinaus berücksichtigt die angepasste Prognose die derzeit angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten, die voraussichtlich zu Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2027 führen wird.
Der Umsatz wird nun in einer Spanne von 405 bis 425 Mio. € erwartet (bisher: 425 bis 485 Mio. €). Für die EBIT-Marge wird nun eine Spanne von 5 bis 7% erwartet (bisher: 8 bis 10 %). Die Prognose für die Bruttomarge von 35 bis 37 % bleibt unverändert.
 
Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten Alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Website https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht


Mitteilende Person
Sabrina Müller
Vice President Investor Relations & Communications
E-Mail: sabrina.mueller@suss.com
Tel.: +49 160 94989008
 


Ende der Insiderinformation

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 32007-306
Fax: +49 (0)89 4444 33420
E-Mail: florian.mangold@suss.com
Internet: www.suss.com
ISIN: DE000A1K0235
WKN: A1K023
Indizes: MDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900C3KRUTSYDK7N87
EQS News ID: 2422652

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422652  27.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.09.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
26.10.26 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
26.10.26 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’124.24 19.65 SRBCQU
Short 15’430.03 13.98 S1B4JU
Short 15’981.63 8.97 S03BFU
SMI-Kurs: 14’558.80 27.10.2026 11:18:39
Long 13’926.65 19.78 S6E2BU
Long 13’606.36 13.85 SJBE2U
Long 12’996.51 8.95 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
EUREX/Bund-Futures ziehen an

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.