EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2025

EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/ Gewinnwarnung

SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2025



08.12.2025 / 19:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2025 Buttenwiesen, 8. Dezember 2025 – Die SURTECO GROUP SE gibt die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Bislang wurden gemäss letzter Veröffentlichung der Konzernumsatz und das EBITDA adjusted am unteren Ende der prognostizierten Spannen von 850 Mio. € bis 900 Mio. € für den Umsatz und 85 Mio. € bis 105 Mio. € für das EBITDA adjusted erwartet. Der Vorstand passt die Gesamtjahresprognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr einen Konzernumsatz von 810 Mio. € bis 820 Mio. € und ein EBITDA adjusted zwischen 75 Mio. € und 80 Mio. €. Der Hintergrund sind überraschend dramatisch niedrige Umsatzerlöse und somit auch ein unerwartet niedrigeres EBITDA adjusted nach vorläufigen Zahlen für den November 2025. Dies resultiert aus einer anhaltend schwachen Nachfrage, insbesondere in Europa und den USA. Das EBITDA adjusted errechnet sich aus dem Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern abzüglich ausserordentlicher Erträge, Transaktionskosten, Beratungskosten, Abschreibungen für Materialbestände aus der Geschäftsaufgabe der Imprägnate und Rückstellungen für Personalmassnahmen.

Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco-group.com

