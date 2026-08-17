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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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17.08.2026 08:08:04

EQS-Adhoc: Steyr Motors AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und nimmt Mittelfristprognose 2027 zurück

Steyr Motors
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EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Steyr Motors AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und nimmt Mittelfristprognose 2027 zurück

17.08.2026 / 08:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
 

Steyr Motors AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und nimmt Mittelfristprognose 2027 zurück

Steyr, Österreich, 17. August 2026 – Der Vorstand der Steyr Motors AG (ISIN: AT0000A3FW25, „Steyr Motors“) hat heute entschieden, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen und die Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027 zurückzunehmen.

Hintergrund sind Verzögerungen bei internationalen Defense-Projekten, insbesondere infolge verzögerter öffentlicher Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse. Dadurch konnten im ersten Halbjahr 2026 ursprünglich geplante Umsätze von rund EUR 10 Mio. nicht realisiert werden. Diese werden voraussichtlich auch im zweiten Halbjahr 2026 nicht kompensiert werden können. Zudem sind weitere zeitliche Verzögerungen im zweiten Halbjahr 2026 möglich. Vor diesem Hintergrund ist ein Erreichen der Prognose zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr zu erwarten.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Steyr Motors Konzern einen Umsatz von EUR 22,8 Mio. (H1 2025: EUR 23,1 Mio.). Das bereinigte EBIT belief sich auf EUR 0,1 Mio. 

Auf Basis der aktualisierten Einschätzung erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr ein Umsatzwachstum von 15 % bis 25 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Ausgehend vom Konzernumsatz 2025 von EUR 48,5 Mio. entspricht dies einem erwarteten Konzernumsatz von rund EUR 56 Mio. bis EUR 61 Mio. für 2026. Bislang hatte der Vorstand für 2026 einen Umsatz von EUR 75 Mio. bis EUR 95 Mio. erwartet. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand nunmehr eine EBIT-Marge von 8 % bis 12 %. Bisher war eine EBIT-Marge von mindestens 15 % prognostiziert worden.

Die Verzögerungen wirken sich auch auf die Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027 aus, die einen Umsatz von rund EUR 140 Mio. und ein EBIT von rund EUR 40 Mio. vorsah. Nach aktualisierter Einschätzung des Vorstands werden diese Ziele im Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht. Der Vorstand nimmt die Mittelfristprognose für 2027 daher zurück. Die den betroffenen Projekten zugrunde liegende Nachfrage besteht nach Einschätzung des Vorstands fort. Allerdings verschieben sich die erwarteten Umsatzbeiträge teilweise um ein bis zwei Jahre. 

Der Halbjahresbericht wird am 19. August 2026 veröffentlicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel.: +436766222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

 

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.
Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO, Vorstandsvorsitzender) und Björn Krausmann (CFO, Mitglied des Vorstands).

 

Disclaimer zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, insbesondere zu erwarteten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen, zur weiteren Entwicklung der Projektpipeline und zu zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Erwartungen abweichen.



Ende der Insiderinformation

17.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon: +43 7252 2220
E-Mail: office@steyr-motors.com
Internet: https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN: AT0000A3FW25
WKN: A40TC4
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900I7M6Z1HG0L8440
EQS News ID: 2383468

 
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2383468  17.08.2026 CET/CEST

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