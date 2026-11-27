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Softing AG beschliesst Wechsel vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse



27.11.2026 / 20:56 CET/CEST

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Haar, den 27. November 2026 – Der Vorstand der Softing AG (ISIN DE0005178008; WKN 517800; „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, die erforderlichen Anträge für den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft („Softing-Aktien“) vom regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) in das Scale-Segment des Freiverkehrs an der FWB unter gleichzeitiger Einbeziehung in das Basic Board zu stellen („Segmentwechsel“). Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft kurzfristig den Widerruf der Zulassung der Softing-Aktien zum Handel im regulierten Markt an der FWB gemäss § 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 lit. a) Börsengesetz („BörsG“) und gleichzeitig die Einbeziehung der Softing-Aktien in den Handel im Scale-Segment gemäss §§ 16 ff. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der FWB beantragen. Der erste Handelstag der Softing-Aktien im Scale-Segment ist derzeit für den 16.12.2026 geplant.

Mit dem Segmentwechsel trägt die Gesellschaft dem Umstand Rechnung, dass die mit einer Notierung im regulierten Markt verbundenen direkten und indirekten Kosten aufgrund regulatorischer und administrativer Anforderungen in keinem angemessenen Verhältnis zu den damit etwaig einhergehenden Vorteilen stehen. Nachdem bereits eine Vielzahl von Unternehmen den Wechsel in das Scale-Segment erfolgreich vollzogen haben, wird auch die Softing AG die Vorteile und das Einsparpotential im sechsstelligen Euro Bereich nutzen.

Auch nach dem Segmentwechsel bleiben gegenüber dem Kapitalmarkt alle wesentlichen Instrumente zur Transparenz erhalten. Die Gesellschaft bleibt im Xetra der deutschen Börse und damit uneingeschränkt öffentlich handelbar, die Finanzberichterstattung erfolgt weiterhin quartalsweise, es wird weiterhin ein Coverage durch unabhängige Analysten erfolgen und auch die Instrumente der Marktmissbrauchsverordnung finden unverändert Anwendung. Daher sieht der Vorstand im Segmentwechsel einen Kostenvorteil mit administrativer Entlastung ohne wesentliche Änderung der Organisation der Gesellschaft. Softing wird die hierdurch eingesparten Ressourcen zum Wachstum im operativen Geschäft einsetzen.

Der Segmentwechsel ist auf Grundlage der durch das Standortfördergesetz (StoFöG) eingeführten gesetzlichen Neuerungen ohne ein vorheriges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der Gesellschaft zulässig, da die Softing-Aktien weiterhin in den Handel an einem inländischen KMU-Wachstumsmarkt einbezogen sein werden (§ 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 lit. a) BörsG). Der Segmentwechsel stellt kein Delisting dar. Die Handelbarkeit der Softing-Aktien sowie die Kapitalmarktpräsenz der Gesellschaft an der FWB bleiben durchgehend gewährleistet.

Kontakt:Dr. Wolfgang TrierVorstandsvorsitzenderinvestorrelations@softing.com