Smartbroker Aktie 38397457 / DE000A2GS609
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19.08.2026 18:49:04
EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG sichert sich Betriebsmittelkreditlinie über bis zu EUR 20 Mio.
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EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Ad hoc-Mitteilung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Smartbroker Holding AG sichert sich Betriebsmittelkreditlinie über bis zu EUR 20 Mio.
Berlin, 19. August 2026 – Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) hat heute die Zusage über einen Betriebsmittelkredit mit einem Volumen von bis zu EUR 20 Mio. zu variablen Konditionen auf Basis von EURIBOR erhalten. Die Betriebsmittelkreditlinie soll eine anfängliche Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 haben und mit banküblichen Sicherheiten besichert werden.
Die Mittel sollen zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie für die Investition in das weitere Wachstum des Onlinebrokers Smartbroker+ verwendet werden. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Smartbroker Holding AG steht noch aus und soll in den nächsten Tagen erfolgen.
Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstrasse 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 2 04 56 382
|Fax:
|+49 (0)30 20 456 500
|E-Mail:
|info@smartbroker-holding.de
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|ISIN:
|DE000A2GS609
|WKN:
|A2GS60
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120021VUEJYNGL7R59
|EQS News ID:
|2385930
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385930 19.08.2026 CET/CEST
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