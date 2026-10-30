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30.10.2026 13:21:33
EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
ENTWURF
Ad-hoc-Mitteilung
VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014
Smartbroker Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Berlin, 30. Oktober 2026 – Die Smartbroker Holding AG teilt mit, dass die Entwicklung der Neukundenzahlen für den Smartbroker+ im laufenden Geschäftsjahr 2026 bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Der wegen des verabschiedeten Gesetzes zum Altersvorsorgedepot erwartete Anstieg der Neukundenzahlen im vierten Quartal 2026 hat sich bislang noch nicht realisiert.
Der Vorstand hat daher heute beschlossen, die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 25. Februar 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen.
Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr ca. 55.000 Neukunden (bisherige Prognose: ca. 100.000 Neukunden). Die Umsatzerwartung auf Gruppenebene liegt nunmehr in einer Spanne von EUR 65 Mio. bis EUR 70 Mio. (bisherige Prognose: EUR 67 Mio. bis EUR 72 Mio.) und die Prognose für das operative EBITDA* liegt zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR 2,0 Mio. (bisherige Prognose: EUR -1,5 Mio. bis EUR 1,5 Mio.).
Die Absenkung der Umsatzprognose beruht auf der geringeren erwarteten Anzahl an Neukunden und einem etwas schwächer als erwarteten Umsatz im Bereich Media.
* Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (nach Kundenakquisekosten).
Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstrasse 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 2 04 56 382
|Fax:
|+49 (0)30 20 456 500
|E-Mail:
|info@smartbroker-holding.de
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|ISIN:
|DE000A2GS609
|WKN:
|A2GS60
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120021VUEJYNGL7R59
|EQS News ID:
|2425706
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2425706 30.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Smartbroker Holding AG
Analysen zu Smartbroker Holding AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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