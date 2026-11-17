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17.11.2026 19:35:33
EQS-Adhoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SMAG Mobile Antenna Masts AG – Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026
Salzgitter (Deutschland), 17. November 2026 – Der Vorstand der SMAG Mobile Antenna Masts AG („SMAG“; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1) passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nunmehr für das Gesamtjahr 2026 eine Gesamtleistung von 47 bis 52 Mio. EUR (bisherige Prognose: 55 bis 60 Mio. EUR) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 8 – 10 % (bisherige Prognose: 19 bis 21 %).
Ursache für die Anpassung der Prognosewerte sind zuliefererbedingt verzögerte Auslieferungen und verzögerte Projektabnahmen, die für das vierte Quartal 2026 erwartet wurden und die sich nunmehr in das Geschäftsjahr 2027 verschieben.
Die bereits kommunizierten Massnahmen zur Diversifizierung der Lieferantenbasis und zum Ausbau der Produktionskapazitäten führen im Geschäftsjahr 2026 zudem zu erhöhten Anlaufkosten. Angesichts der genannten Projektverschiebungen, einer Steigerung des Auftragsbestands aus Festaufträgen bis zum 30. Oktober 2026 um 76 % auf 247 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 140 Mio. EUR) sowie der strukturell hohen Nachfrage im Verteidigungsbereich, die auch die Geschäftsperspektiven über 2027 hinaus stützt, hält SMAG an ihrer bereits kommunizierten positiven Geschäftsperspektive für 2027 fest und geht weiterhin von einem sehr starken Wachstum der Gesamtleistung und einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität aus.
Ende der Insiderinformation
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMAG Mobile Antenna Masts AG
|Windmühlenbergstrasse 20-22
|38259 Salzgitter
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@smag.de
|Internet:
|https://www.smag.de/
|ISIN:
|DE000A42FR12
|WKN:
|A42FR1
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|391200Z3U78MGO36H028
|EQS News ID:
|2437112
|Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2437112 17.11.2026 CET/CEST
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