Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’267 -0.3%  SPI 20’069 -0.2%  Dow 52’419 -0.5%  DAX 24’915 -0.3%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’284 0.3%  Gold 3’978 -2.0%  Bitcoin 51’896 -0.4%  Dollar 0.8090 0.5%  Öl 84.2 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882ABB1222171Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deshalb gewinnt der Dollar zum Franken und Euro
Tesla-Aktie: Darum zählen Auslieferungen für Anleger kaum noch
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Analysten bleiben auch nach Übernahmeangebot für PayPal in Wartestellung
Nach starkem Lauf bei Chipwerten: Samsung-Aktie und SK hynix brechen deutlich ein
Suche...

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.07.2026 20:59:04

EQS-Adhoc: SMA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an

SMA Solar
53.30 CHF -6.23%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
SMA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an

16.07.2026 / 20:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an
 

Niestetal, 16. Juli 2026 – Die SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) legt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. Nach vorläufigen Berechnungen lag der Umsatz bei 345,7 Mio. Euro (Q2 2025: 357,1 Mio. Euro).

Das EBITDA stieg auf 64,7 Mio. Euro und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen zum 16. Juli 2026 (Q2 2026: 44 Mio. Euro) sowie über dem Wert des Vorjahreszeitraums (Q2 2025:
-15,5 Mio. Euro).

Das EBIT stieg ebenfalls auf 51,5 Mio. Euro und lag somit auch deutlich über den Analystenschätzungen zum 16. Juli 2026 (Q2 2026: 32 Mio. Euro) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025: -30,4 Mio. Euro).

Massgeblich für den Anstieg des EBITDA und EBIT waren im zweiten Quartal folgende Effekte: Die als rechtswidrig eingestuften IEEPA-Zölle wurden früher als erwartet bereits im zweiten Quartal 2026 nahezu vollständig zurückerstattet. Da dies in erster Linie die Division Large Scale & Project Solutions betraf, wird der Umsatz im zweiten Quartal voraussichtlich bei 262,1 Mio. Euro (Q2 2025: 293,8 Mio. Euro) und das EBIT bei 44,6 Mio. Euro (Q2 2025: 63,2 Mio. Euro) liegen.

Zudem wurden Wertberichtigungen auf Vorräte aufgelöst, nachdem für diese Vorräte im Rahmen einer gezielten Verkaufsmassnahme entgegen den ursprünglichen Erwartungen Abnehmer auf dem Zweitmarkt gefunden werden konnten. Dies führte in der Division Home & Business Solutions im zweiten Quartal zu einem positiven Ergebniseffekt von 21,7 Mio. Euro. Das EBIT stiegt infolgedessen auf 0,5 Mio. Euro (Q2 2025: -83,2 Mio. Euro). Aufgrund der gestiegenen Nachfrage lag der Umsatz mit 83,3 Mio. Euro ebenfalls deutlich über dem Vorjahr (Q2 2025: 67,9 Mio. Euro).

Operativ ohne Einmaleffekte liegen der Konzern-Umsatz im zweiten Quartal 2026 voraussichtlich bei 368,0 Mio. Euro (Q2 2025: 357,1 Mio. Euro), das EBITDA bei 40,9 Mio. Euro (Q2 2025: 31,8 Mio. Euro) und das EBIT bei 27,7 Mio. Euro (Q2 2025: 18,0 Mio. Euro).

SMA hebt die Prognose für Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2026 an. Grundlage hierfür sind ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung. Der Vorstand geht nunmehr von einem Umsatz im Konzern zwischen 1.625 Mio. Euro und 1.725 Mio. Euro (bisher: oberes Drittel von 1.475 Mio. Euro bis 1.675 Mio. Euro) und einem Konzern-EBITDA zwischen 180 Mio. Euro und 230 Mio. Euro aus (bisher: oberes Drittel von 50 Mio. Euro bis 180 Mio. Euro).

Der Halbjahresbericht 2026 wird planmässig am 13. August 2026 um 7.00 Uhr veröffentlicht. Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren findet um 13.30 Uhr statt.


Kontakt:

Viona Brandt

Investor Relations

viona.brandt@sma.de

Tel.: +49 151 277 65 825

 


 


Ende der Insiderinformation

16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Telefon: +49 (0)561 / 9522 - 0
Fax: +49 (0)561 / 9522 - 100
E-Mail: investor.relations@sma.de
Internet: http://www.sma.de
ISIN: DE000A0DJ6J9
WKN: A0DJ6J
Indizes: SDAX, TecDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Q6JQHI8X451Q21
EQS News ID: 2367214

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2367214  16.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten