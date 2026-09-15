SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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15.09.2026 15:16:13
EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend
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EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend
Niestetal, 15. September 2026 – Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar Technology AG, Jürgen Reinert, hat heute den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er in den kommenden Wochen krankheitsbedingt seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht ausüben kann.
SMA wird vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt.
Olaf Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernimmt dabei bis auf weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben von Jürgen Reinert als Sprecher.
Kontakt:
Thomas Fritsche
Investor Relations
thomas.fritsche@sma.de
Tel.: +49 (0)561 / 9522-1404
Ende der Insiderinformation
15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)561 / 9522 - 0
|Fax:
|+49 (0)561 / 9522 - 100
|E-Mail:
|investor.relations@sma.de
|Internet:
|http://www.sma.de
|ISIN:
|DE000A0DJ6J9
|WKN:
|A0DJ6J
|Indizes:
|SDAX, TecDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Q6JQHI8X451Q21
|EQS News ID:
|2399592
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2399592 15.09.2026 CET/CEST
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