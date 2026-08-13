Sirma Group Aktie 30487780 / BG1100032140
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13.08.2026 17:23:34
EQS-Adhoc: Sirma Group JSC: Unterzeichnung von Vereinbarungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Jucari Global Pty Ltd
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EQS-Ad-hoc: Sirma Group JSC / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – „MAR“).
Erwerb der Jucari Global Pty Ltd
Am 13. August 2026 hat die Sirma Group JSC (BSE, FSE: SIRM; „Sirma“ oder die „Gesellschaft“) einen Anteilskaufvertrag (Share Purchase Agreement) sowie eine Gesellschaftervereinbarung (Shareholders’ Agreement) über den Erwerb von 51 % des Grundkapitals der Jucari Global Pty Ltd (ABN 50 628 172 896) unterzeichnet, eines australischen Unternehmens, das auf Technologielösungen und -dienstleistungen für den Sektor Lieferkette und Logistik spezialisiert ist und seinen Sitz in Perth, Westaustralien, hat. Nach Vollzug der Transaktion wird Sirma 51 % des Grundkapitals der Jucari Global halten.
Jucari Global ist ein Spezialist für Lieferketten- und Logistiktechnologie sowie ein WiseTech Global Platinum Service Partner und Business Partner mit umfassender Expertise in der CargoWise-Plattform. Das Unternehmen unterstützt Kunden in internationalen Märkten mit Technologie-, Beratungs-, Implementierungs-, Integrations- und operativen Transformationsdienstleistungen.
Der geplante Erwerb ist ein wesentlicher Schritt in Sirmas Strategie, ihr globales Geschäft im Bereich Lieferkette und Logistik zu stärken und auszubauen. Die Transaktion verbindet die Branchen- und CargoWise-Expertise von Jucari Global mit den Kompetenzen von Sirma in den Bereichen Unternehmenstechnologie, Softwareentwicklung, Daten und künstliche Intelligenz.
Die Transaktion baut auf der bestehenden strategischen Partnerschaft zwischen Sirma und Jucari Global auf, einschliesslich der gemeinsamen Entwicklung von Technologie- und KI-gestützten Lösungen für den Sektor Lieferkette und Logistik. Sie wird zudem die Präsenz von Sirma im asiatisch-pazifischen Raum stärken und die umfassendere internationale Wachstumsstrategie der Gruppe unterstützen.
Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung der vereinbarten aufschiebenden Bedingungen (Conditions Precedent). Weitere Informationen zum Vollzug der Transaktion werden zu gegebener Zeit im Einklang mit den anwendbaren Offenlegungspflichten der Gesellschaft bekannt gegeben.
Kontakt
Stanislav Tanushev
Investor Relations Director
Sirma Group JSC
+359 2 976 83 10 · stanislav.tanushev@sirma.com
Ende der Insiderinformation
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group JSC
|135 Tsarigradsko shose blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|LEI Code:
|8945007AD80FTJTEGH37
|EQS News ID:
|2382764
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2382764 13.08.2026 CET/CEST
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