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Sirma Group Aktie 30487780 / BG1100032140

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10.07.2026 12:55:34

EQS-Adhoc: Sirma Group JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms

Sirma Group
0.79 EUR 0.51%
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EQS-Ad-hoc: Sirma Group JSC / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Sirma Group JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms

10.07.2026 / 12:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Meldung von Transaktionen gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – „MAR“) in Verbindung mit Artikel 2 Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Aktienrückkaufverordnung – „SBR“).

Transaktionen mit eigenen Aktien

Im Anschluss an die Bekanntmachung vom 17. Juni 2026 bezüglich der Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms gibt der Vorstand der “Sirma Group“ JSC (vormals „Sirma Group Holding“ JSC; BSE, FSE: SIRM; im Folgenden „SIRM“) hiermit die im Rahmen des Rückkaufprogramms während des Berichtszeitraums vom 2. Juli 2026 bis zum 9. Juli 2026 durchgeführten Transaktionen in aggregierter und detaillierter Form bekannt.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 8.714 auf den Namen lautende Stammaktien von SIRM (ISIN BG1100032140) zu einem Gesamtpreis von 6.918,84 EUR (ohne Gebühren und Provisionen) zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,7940 EUR pro Aktie erworben. Alle Transaktionen wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (Handelsplatz: XBUL) ausgeführt.

Alle Transaktionen wurden unter Einhaltung der Preis- und Volumenbedingungen gemäss den Artikeln 3 und 4 SBR durchgeführt. Keine Transaktion wurde zu einem Preis ausgeführt, der über dem höheren Wert aus dem Kurs des letzten unabhängigen Handels und dem höchsten aktuellen unabhängigen Geldkurs lag, noch ausserhalb der in der Programmankündigung festgelegten Preisspanne von 0,43 EUR bis 2,05 EUR pro Aktie.

1. Aggregierte Informationen pro Handelstag

Abwicklungstag Gesamt
Volumen (Aktien)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		 Höchster
Kurs (EUR)		 Tiefster
Kurs (EUR)		 Gesamtwert
(EUR)
3. Juli 2026 2.986 0,7960 0,796 0,796 2.376,86
7. Juli 2026 2.846 0,8020 0,802 0,802 2.282,49
8. Juli 2026 2.882 0,7840 0,784 0,784 2.259,49
Gesamt 8.714 0,7940 0,802 0,784 6.918,84

 

Handelsplatz für alle Transaktionen: Bulgarische Börse – Sofia AD (MIC: XBUL). Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen an der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeführt.

2. Detaillierte Informationen zu einzelnen Transaktionen

Datum Art Volumen
(Aktien)		 Kurs
(EUR)		 Wert
(EUR)
03.07.2026 Kauf 2.986 0,796 2.376,86
07.07.2026 Kauf 2.846 0,802 2.282,49
08.07.2026 Kauf 1.050 0,784 823,20
08.07.2026 Kauf 1.700 0,784 1.332,80
08.07.2026 Kauf 132 0,784 103,49
Gesamt   8.714   6.918,84

 

Bei allen Transaktionen handelt es sich um den Erwerb eigener Aktien (ISIN BG1100032140), der auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (XBUL) über den unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD durchgeführt wurde. Die Preise verstehen sich ohne Gebühren und Provisionen.

3. Stand des Rückkaufprogramms

Maximale Anzahl der im Rahmen des Programms genehmigten Aktien: 100.000. Bislang erworbene Aktien (kumuliert): 36.126, was 36,13 % des Programmvolumens und etwa 0,061 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Verbleibende Aktien, die im Rahmen des Programms noch erworben werden können: 63.874. Das Programm läuft bis spätestens zum 31. Juli 2026 und kann gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit ausgesetzt, unterbrochen oder wieder aufgenommen werden.

Der Rückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025. Informationen zu den Transaktionen werden auch auf der Website der Gesellschaft unter https://investors.sirma.com/de veröffentlicht.

Kontakt

Stanislav Tanushev

Leiter Investor Relations

“Sirma Group“ JSC

+359 2 976 83 10  ·  stanislav.tanushev@sirma.com

 



Ende der Insiderinformation

10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group JSC
135 Tsarigradsko shose blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon: +35929768310
E-Mail: ir@sirma.com
Internet: https://investors.sirma.com/en
ISIN: BG1100032140
WKN: A142WT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2364118

 
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2364118  10.07.2026 CET/CEST

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