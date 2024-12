EQS-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES ordnet Finanzierungsstruktur neu

EQS-Ad-hoc: Singulus Technologies AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Vereinbarung

SINGULUS TECHNOLOGIES ordnet Finanzierungsstruktur neu



30.12.2024 / 21:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß

Artikel 17 MAR SINGULUS TECHNOLOGIES ordnet Finanzierungsstruktur neu Kahl am Main, den 30. Dezember 2024 – SINGULUS TECHNOLOGIES konnte mit ihrem größten Anteilseigner der Triumph Science & Technology Group Co. Ltd., Peking, China („Triumph“), einer Tochtergesellschaft der CNBM Group, Peking, China, eine Neuordnung der Finanzierungsstruktur erreichen. Triumph hatte der SINGULUS TECHNOLOGIES im Geschäftsjahr 2023 eine Finanzierung in Höhe von 20,0 Mio. € bereitgestellt. SINGULUS TECHNOLOGIES und Triumph einigten sich jetzt auf die Verrechnung von 10,3 Mio. € bestehender Forderungen der SINGULUS TECHNOLOGIES aus Liefergeschäften gegen die ausstehenden Verbindlichkeiten aus dieser Finanzierung. Die verbleibenden 9,7 Mio. € Verbindlichkeiten aus dieser Finanzierung wurden von den beiden Parteien als Anzahlungen auf bereits bestehende Verträge zur Herstellung und Lieferung von Anlagen umgewidmet. Damit entfällt die Verpflichtung zur Rückzahlung der Finanzierung in Höhe von 20,0 Mio. €. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de



Ende der Insiderinformation

30.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com