Shelly Aktie 34751365 / BG1100003166
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08.10.2026 17:30:13
EQS-Adhoc: Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026
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EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 MAR
Sofia / München, 8. Oktober 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat im Neunmonatszeitraum 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 30 % auf rund EUR 112,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Dabei beschleunigte sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen. Die Umsatzentwicklung setzte sich im Neunmonatszeitraum 2026 im Rahmen der ursprünglichen internen Erwartungen der Gesellschaft fort.
Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 am 10. November 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.
Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|EQS News ID:
|2412800
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2412800 08.10.2026 CET/CEST
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