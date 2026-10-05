Shelly Aktie 34751365 / BG1100003166
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05.10.2026 21:05:33
EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Verwaltungsrat mit positiver Stellungnahme zum registrierten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der Schneider Electric SE
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EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 MAR
Sofia / München, 5. Oktober 2026 – Der Verwaltungsrat der Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat sich dafür ausgesprochen, das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot (das „Angebot“) der SE 2026 A SAS (die „Bieterin“), einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE, zum vorgeschlagenen Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie zu unterstützen.
Das Angebot wurde bei der bulgarischen Finanzaufsichtskommission („FSC“) am 28. September 2026 registriert und wird nach Genehmigung durch die FSC veröffentlicht.
Nach Auffassung des Verwaltungsrats entspricht das Angebot in vollem Umfang den Bedingungen, die in dem am 24. September 2026 bekannt gegebenen Investment Agreement vereinbart wurden, auf dessen Grundlage sich die Gesellschaft bereit erklärt hat, ein mögliches Angebot zu unterstützen. Dazu gehören der angebotene Preis sowie die erklärten Absichten der Bieterin, insbesondere ihre strategischen Pläne in Bezug auf die Gesellschaft nach erfolgreichem Vollzug des Angebots, das Management, die geografische Präsenz, das Beschäftigungsniveau sowie die Wahrung ihrer Kernmarken für einen bestimmten Zeitraum und das Delisting der Gesellschaft.
Die Stellungnahme des Verwaltungsrats wird untermauert durch eine unabhängige Fairness Opinion zum Angebotspreis, die von der Freitag & Co. GmbH erstellt wurde und bestätigt, dass der vorgeschlagene Preis von EUR 70,00 je Aktie aus finanzieller Sicht angemessen ist. Eine Zusammenfassung der Fairness Opinion wird unter https://corporate.shelly.com/uploads/pages/Shelly_Opinion_Letter-efc356.pdf abrufbar sein.
Das Angebot steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die FSC. Nach Genehmigung des Angebots durch die FSC wird die Gesellschaft die Stellungnahme des Verwaltungsrats zusammen mit dem von der FSC genehmigten Angebotsdokument veröffentlichen. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt erst mit der Veröffentlichung des von der FSC genehmigten Angebots.
Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschliesslich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument sowie die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
Ende der Insiderinformation
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|EQS News ID:
|2410688
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2410688 05.10.2026 CET/CEST
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