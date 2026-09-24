Shelly Aktie 34751365 / BG1100003166
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24.09.2026 07:15:13
EQS-Adhoc: Shelly Group SE schliesst Investment Agreement mit Schneider Electric SE
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EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 MAR
Sofia / München, 24. September 2026 – Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sie mit der SE 2026 A SAS („Bieterin“), einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE („Schneider Electric“), ein Investment Agreement geschlossen hat. Gegenstand der Vereinbarung ist die Absicht der Bieterin, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu einem Angebotspreis von EUR 70,00 (in Worten: siebzig Euro) je Aktie abzugeben. Das Angebot soll unter dem Vorbehalt stehen, dass die Bieterin nach Vollzug des Angebots – unmittelbar, über verbundene Unternehmen oder mittelbar – mindestens 95 % des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft hält sowie sämtliche erforderlichen regulatorischen Freigaben vorliegen.
Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen ist der Verwaltungsrat vorläufig zu der Auffassung gelangt, dass ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Schneider-Electric-Gruppe zu dem genannten Angebotspreis im Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihrer Mitarbeiter sowie ihrer sonstigen Anspruchsgruppen läge. Das Investment Agreement legt die Bedingungen fest, unter denen die Gesellschaft die Registrierung und Durchführung des Angebots unterstützen würde, sofern dieses zu den vereinbarten Bedingungen erfolgt.
Bislang wurde kein Angebot bei der bulgarischen Finanzaufsichtskommission registriert oder nach deren Prüfung veröffentlicht; derzeit besteht kein Angebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft. Die bulgarische Finanzaufsichtskommission kann die Veröffentlichung eines Angebots aussetzen oder untersagen. Der Vollzug eines etwaigen Angebots steht unter dem Vorbehalt des veröffentlichten Angebotsdokuments, der erforderlichen regulatorischen Freigaben sowie der Mindestannahmeschwelle. Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Weitere Informationen werden gemäss den geltenden regulatorischen Anforderungen veröffentlicht.
Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
24.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|EQS News ID:
|2404212
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404212 24.09.2026 CET/CEST
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