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23.10.2026 16:10:04

EQS-Adhoc: SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbon Fiber Standort Moses Lake (USA)

SGL Carbon
4.48 CHF 1.66%
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EQS-Ad-hoc: SGL Carbon SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbon Fiber Standort Moses Lake (USA)

23.10.2026 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbon Fiber Standort
Moses Lake (USA)

Wiesbaden, 23. Oktober 2026: Im Zuge der Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers und der damit verbundenen Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten, wurde die Carbonfaserproduktion am Standort Moses Lake (USA) im August 2025 beendet.  
Vor diesem Hintergrund hat die SGL Technologies LLC, eine Tochtergesellschaft der SGL Carbon SE, heute eine Vereinbarung zum Verkauf und zur Übertragung der SGL Carbon Fibers America LLC an die Refactor Moses Lake LLC, eine US-amerikanische Investorengesellschaft, unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 70 Mio. USD und wird vom Käufer in mehreren Raten geleistet, davon 45 Mio. USD im Jahr 2026 und 25 Mio. USD im Jahr 2027.

Der Verkauf umfasst neben dem Grundstück und den Gebäuden auch alle Anlagen und Maschinen am Standort Moses Lake, die im vorläufigen Quartalsabschluss zum 30.09.2026 auf Basis ihres Marktwertes mit rund 24 Mio. USD bewertet sind. Der Verkauf führt im laufenden Geschäftsjahr der SGL Carbon zu einem Veräusserungsgewinn von rund 46 Mio. USD vor Transaktionskosten.

Die Transaktion hat als Sondereffekt keinen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisprognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026. Der für 2026 prognostizierte Free Cashflow (Prognose bisher: auf Vorjahresniveau) erhöht sich jedoch um die in 2026 erhaltene Kaufpreiszahlung in Höhe von 45 Mio. USD.
Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2025. Es gab gegenüber der ursprünglichen Prognose keine Veränderungen im Konsolidierungskreis bzw. Bilanzierungsmethoden.
SGL Carbon SE
Claudia Kellert – Head of Investor Relations,
Communications and Corporate Sustainability
Söhnleinstrasse 8
65201 Wiesbaden

Telefon +49 611 6029-100
Telefax +49 611 6029-101
presse@sglcarbon.com
www.sglcarbon.com

 


Ende der Insiderinformation

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SGL Carbon SE
Söhnleinstrasse 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 0
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-Mail: investor-relations@sglcarbon.com
Internet: www.sglcarbon.com
ISIN: DE0007235301, DE000A30VKB5, DE000A351SD3
WKN: 723530
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990038IB31TYK07X63
EQS News ID: 2421408

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2421408  23.10.2026 CET/CEST

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