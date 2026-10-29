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29.10.2026 22:21:13
EQS-Adhoc: SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an
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EQS-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an
Brunnthal/München, Deutschland, 29. Oktober 2026 – Auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2026 hebt der Vorstand der SFC Energy AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an: SFC Energy erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA von EUR 36,0 Mio. bis EUR 38,0 Mio. (bisher: EUR 31,5 Mio. bis EUR 34,0 Mio.). Für das bereinigte EBIT erwartet die Gesellschaft einen Korridor von EUR 25,5 Mio. bis EUR 27,5 Mio. (bisher: EUR 21,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio.). Die Anhebung der Ergebnisprognose resultiert aus einem vorteilhafteren Produktmix infolge des deutlich gestiegenen Anteils des Verteidigungsgeschäfts, insbesondere in der Ukraine, und einer höheren Bruttomarge im europäischen Geschäft des Segments Clean Power Management. Zudem fielen die Logistik- und Abwicklungskosten für den Ukraineauftrag geringer aus als erwartet. Der Konzernumsatz wird unverändert im Bereich von EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio. erwartet.
SFC Energy hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz von EUR 132,8 Mio. (9M/2025: EUR 102,7 Mio.), ein bereinigtes EBITDA von EUR 33,7 Mio. (9M/2025: EUR 10,8 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 25,7 Mio. (9M/2025: EUR 5,0 Mio.) erzielt.
SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:
Susan Hoffmeister
Ende der Insiderinformation
29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (89) 673 592 - 100
|Fax:
|+49 (89) 673 592 - 169
|E-Mail:
|ir@sfc.com
|Internet:
|www.sfc.com
|ISIN:
|DE0007568578
|WKN:
|756857
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003HZPSTWYICYA50
|EQS News ID:
|2424962
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2424962 29.10.2026 CET/CEST
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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