EQS-Adhoc: Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im 1. Quartal über Vorjahreswert erwartet, Ergebnisprognose für Gesamtjahr unverändert

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Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im 1. Quartal über Vorjahreswert erwartet, Ergebnisprognose für Gesamtjahr unverändert



17.04.2026 / 17:25 CET/CEST

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Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im 1. Quartal über Vorjahreswert erwartet, Ergebnisprognose für Gesamtjahr unverändert Wien, 17. April 2026 – Im Rahmen der Erstellung des Zwischenberichts der Semperit AG Holding für das 1. Quartal 2026 zeichnet sich ab, dass das EBITDA für das 1. Quartal 2026 über dem Vergleichsquartal des Vorjahres zu liegen kommen wird. Das Vorjahresquartal war dabei aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds und Projektverzögerungen ausserordentlich belastet. Das EBITDA für das 1. Quartal 2026 wird aktuell bei rund 26 Mio. EUR erwartet (Q1 2025: 11,1 Mio. EUR) und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 (Q4 2025: 27,4 Mio. EUR). Die Guidance für das Gesamtjahr 2026, wonach das operative EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) auf rund 95 Mio. EUR steigen soll, bleibt aufrecht. Die aktuellen Entwicklungen und erhöhten Unsicherheiten im Zusammenhang mit geopolitischen Ereignissen könnten vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu dämpfenden Effekten auf die Nachfrage führen. Mögliche Engpässe bei Verfügbarkeiten von Rohstoffen sind in der aktuellen Guidance nicht abgebildet. Die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht. Für Rückfragen: Bettina Schragl Director Communications and Capital Markets

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup.com www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Grossserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf massgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.



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