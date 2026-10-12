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12.10.2026 13:43:23

EQS-Adhoc: Semperit AG Holding hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 an

Semperit
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EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Semperit AG Holding hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 an

12.10.2026 / 13:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Semperit AG Holding hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 an

 

Wien, 12. Oktober 2026  – Im Rahmen der Erstellung des Konzernzwischenberichts der Semperit AG Holding zum Q1-3 2026 zeichnet sich ab, dass das EBITDA für das Q3 2026 über den Erwartungen liegen wird. Vor diesem Hintergrund hat der Semperit-Vorstand heute entschieden, die Prognose für das operative EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) für das Gesamtjahr 2026 auf rund 115 Mio. EUR anzuheben (vorherige Prognose: rund 100 Mio. EUR). Gleichzeitig bleibt die Visibilität für die letzten Wochen des Geschäftsjahres aufgrund des weiterhin kurzfristigen Bestellverhaltens vieler Kunden eingeschränkt.

Das EBITDA (reported) für das Q3 2026 wird aktuell bei rund 27 Mio. EUR erwartet (Q3 2025: 21,3 Mio. EUR) bzw. das EBITDA (reported) Q1-3 2026 bei rund 94 Mio. EUR (Q1-3 2025: 52,0 Mio. EUR).

Durch die geplante Veräusserung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. die damit einhergehende Einstufung als „zur Veräusserung gehalten“ entsteht im dritten Quartal 2026 ein einmaliger, nicht cash-wirksamer Wertminderungsbedarf von voraussichtlich rund 8 Mio. EUR, der das EBIT belastet.

Die Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2026 werden am 12. November 2026 veröffentlicht.

 

 

Für Rückfragen:

 

Bettina Schragl

Director Communications and Capital Markets

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup.com

 

www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag

 

 

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Grossserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf massgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.

 



Ende der Insiderinformation

12.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 676 8715 8257
E-Mail: investor@semperitgroup.com
Internet: www.semperitgroup.com
ISIN: AT0000785555
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88
EQS News ID: 2413960

 
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2413960  12.10.2026 CET/CEST

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