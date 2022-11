EQS-Adhoc: Securize IT Solutions AG: Finanzierungszusage der UniCredit zur Umsetzung der RNT-Transaktion liegt vor

EQS-Ad-hoc: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Firmenübernahme

Securize IT Solutions AG: Finanzierungszusage der UniCredit zur Umsetzung der RNT-Transaktion liegt vor



22.11.2022 / 15:08 CET/CEST

München, 22.11.2022 Die Securize IT Solutions AG (Securize, ISIN DE000A2TSS58) hat heute die Bestätigung der UniCredit Bank AG/HypoVereinsbank erhalten, den mit EUR 3,0 Mio. vorgesehenen Fremdkapitalanteil beim Erwerb der RNT Rausch GmbH (RNT) vollständig zu finanzieren. Die Finanzierungszusage umfasst neben der Akquisitionsfinanzierung eine zusätzliche Working-Capital-Linie in Höhe von EUR 0,5 Mio. für Securize und RNT zusammen.



Damit wurde ein wesentlicher Meilenstein bei der Umsetzung der RNT-Transaktion erreicht. Das Finanzierungskonzept der Securize für den zum Closing zu leistenden Barkaufpreis in Höhe von EUR 6,0 Mio. sieht neben der nun zugesagten Bankfinanzierung von EUR 3,0 Mio. und vorhandenen Barmitteln von EUR 1,5 Mio. eine bereits vermeldete Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 2,4 Mio. vor. Die Bezugsfrist für die bis zu 1.750.000 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,35 läuft bis zum 1.12.2022. Anschließend werden nicht bezogene Aktien in einer Privatplatzierung interessierten Investoren angeboten.



Kontakt Securize IT Solutions AG:

Christian Damjakob

Vorstand

info@securize.de

www.securize.de

