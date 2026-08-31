SCP Standard Capital Partners Aktie 27362818 / DE000A12UPJ7
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31.08.2026 15:40:13
EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.
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EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.
Die SCP wird sämtliche Geschäftsanteile an der VANEA Technologies GmbH und der Nocturne Technologies GmbH in eine 100%ige Tochtergesellschaft der SCP einbringen. Die Einbringung soll handelsbilanziell zum Verkehrswert erfolgen und zur Aktivierung stiller Reserven führen. Im Einzelabschluss der SCP wird daraus voraussichtlich ein liquiditätsneutraler, handelsbilanzieller Buchgewinn im Volumen von ca. EUR 35 Mio. resultieren, der das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend erhöht.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|SCP Standard Capital Partners AG
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2391022 31.08.2026 CET/CEST
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