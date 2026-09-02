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Schloss Wachenheim Aktie 347947 / DE0007229007

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02.09.2026 12:18:53

EQS-Adhoc: Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 bekannt

Schloss Wachenheim
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EQS-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 bekannt

02.09.2026 / 12:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 bekannt

Die Geschäftsentwicklung des Schloss Wachenheim-Konzerns im Geschäftsjahr 2025/26 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) liegt nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen bei den Umsatzerlösen sowie den Ergebnisgrössen unterhalb der zuletzt im Mai 2026 angepassten Prognosen.

Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte die Schloss Wachenheim AG in 2025/26 Umsatzerlöse von EUR 448,9 Mio. erwirtschaften, was gegenüber dem Vorjahr (EUR 447,4 Mio.) ein Plus von 0,3 % bedeutet. Die Zahl der verkauften Flaschen – umgerechnet in 0,75 Liter-Flaschen – konnte um 2,4 % auf 229,6 Mio. gesteigert werden (Vorjahr 224,1 Mio. Flaschen). Damit liegt die Absatzentwicklung im Rahmen der bisherigen Erwartung, die von einer leicht steigenden Entwicklung ausging. Dagegen wurde das zuletzt prognostizierte Umsatzwachstum in einer Grössenordnung von rund 3 % nicht erreicht.

Das operative Ergebnis (EBIT) liegt auf Basis vorläufiger Zahlen bei rund EUR 27,6 Mio. (Vorjahr EUR 27,2 Mio.). Damit wird der zuletzt kommunizierte Prognosekorridor (im unteren Bereich der Bandbreite von EUR 30 Mio. bis EUR 33 Mio.) unterschritten. Der vorläufige Konzernjahresüberschuss nach Steuern beträgt rund EUR 16,4 Mio. (Vorjahr EUR 16,2 Mio.); auch dies liegt unter dem zuletzt kommunizierten Korridor (im unteren Bereich der Bandbreite von EUR 18 Mio. bis EUR 21 Mio.).

Hintergrund dieser Entwicklung ist insbesondere ein unter den Erwartungen liegender Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2025/26 in allen operativen Teilkonzernen (Deutschland, Frankreich und Ostmitteleuropa).

Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2025/26 ist für den 25. September 2026 geplant.

 

 

Kontakt:

Boris Schlimbach

Mitglied des Vorstands

Tel. +49 (0)651 9988-200

 



Ende der Insiderinformation

02.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schloss Wachenheim AG
Niederkircher Strasse 27
54294 Trier
Deutschland
Telefon: 0651-9988 0
Fax: 0651-9988 104
E-Mail: info@schloss-wachenheim.de
Internet: www.schloss-wachenheim.com
ISIN: DE0007229007
WKN: 722900
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900H37S84ND4UQ869
EQS News ID: 2392684

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2392684  02.09.2026 CET/CEST

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