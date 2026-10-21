Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808
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21.10.2026 18:04:13
EQS-Adhoc: Scherzer & Co. AG beschliesst freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 1.000.000 Aktien, Aussetzung des laufenden börslichen Aktienrückkaufs bis auf weiteres
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EQS-Ad-hoc: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Scherzer & Co. AG beschliesst freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 1.000.000 Aktien, Aussetzung des laufenden börslichen Aktienrückkaufs bis auf weiteres
Ende der Insiderinformation
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstrasse 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 82032-0
|E-Mail:
|info@scherzer-ag.de
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|ISIN:
|DE0006942808
|WKN:
|694280
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L5AIT07HWHCJ66
|EQS News ID:
|2419888
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2419888 21.10.2026 CET/CEST
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