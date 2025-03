EQS-Adhoc: Rubean AG: Jochen Pielage nun Co-CEO der Rubean AG

EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Personalie/Umsatzentwicklung

Rubean AG: Jochen Pielage nun Co-CEO der Rubean AG



06.03.2025 / 13:31 CET/CEST

Jochen Pielage nun Co-CEO der Rubean AG Umsatz-Steigerung um 90% in 2024 resultiert in Doppelspitze

Dr. Hermann Geupel konzentriert sich auf den stark wachsenden Vertrieb

München, den 6. März 2025. Das kräftige Wachstum der Rubean AG (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR), München, hat den Aufsichtsrat des Unternehmens zu einer neuen Ausrichtung des Vorstands veranlasst. Jochen Pielage, bisher CTO/COO im Vorstand und damit für die Technik zuständig, wird mit Wirkung vom 6. März 2025 ebenfalls Co-CEO und zusätzlich für den Bereich Finanzen des Unternehmens zuständig. Dr. Hermann Geupel konzentriert sich aus der neuen Doppelspitze heraus auf das Ressort Vertrieb, um das kräftige Wachstum von Rubean mit weiteren Vertriebsmitarbeitern weiter zu beschleunigen. Das hat der Aufsichtsrat heute beschlossen.



Dem Entwicklungs- und Operations-Team rund um Jochen Pielage ist es gelungen, Rubean zu einem der zuverlässigsten SoftPOS-Anbieter zu entwickeln, was sich unter anderem im Wechsel einiger Großkunden von Mitbewerbern zu Rubean zeigt. Das Unternehmen hatte seine Umsätze in 2024 um 90 Prozent gesteigert und damit nahezu verdoppelt.



Der Vorstand



Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Händelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com



