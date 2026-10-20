RIXX Invest Aktie 59690375 / DE000A3H2341
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20.10.2026 17:39:44
EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: Vorstand beschliesst Stellung eines Insolvenzantrags
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EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Liquiditätsprobleme
Berlin, 20. Oktober 2026 – Der Vorstand der RIXX Invest AG hat heute beschlossen, beim Amtsgericht Charlottenburg die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit zu beantragen. Der Antrag wird heute eingereicht.
Die Gesellschaft kann ihre fälligen Verbindlichkeiten derzeit nicht begleichen, da sie auf ihr bei einer US-Bank bestehendes Guthaben bis auf Weiteres keinen Zugriff hat und eine kurzfristige alternative Finanzierung nicht gesichert ist. Zudem liegt der Gesellschaft eine Einschätzung der Geschäftsleitung ihrer US-Beteiligung (Rattlesnake Oil & Gas Company, LLC) vor, wonach das Ölfeld seit Juni 2026 keine Förderung mehr aufweist und ein Verkauf voraussichtlich nur deutlich unter dem Buchwert und nicht ohne Insolvenzverfahren der Tochtergesellschaft möglich sein wird. Der Vorstand geht daher von einem erheblichen Wertberichtigungsbedarf auf diese Beteiligung aus.
Die Gesellschaft wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren.
Ende der Insiderinformation
20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
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|Kurfürstendamm 194
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|info@rixx-invest.com
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|ISIN:
|DE000A3H2341
|WKN:
|A3H234
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|391200ZL10ZS1FK9I113
|EQS News ID:
|2418986
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|EQS News-Service
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2418986 20.10.2026 CET/CEST
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