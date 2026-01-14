EQS-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft passt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 17 MAR RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Schlossplatz 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale ISIN DE0007042301 / WKN 704230 Bad Neustadt a. d. Saale | 14. Januar 2026 RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft passt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an Die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft teilt mit, dass das für das Geschäftsjahr 2025 prognostizierte EBITDA des Konzerns (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – wie im Geschäftsbericht 2024 auf Seite 35 definiert) voraussichtlich nicht erreicht wird. Aufgrund nicht vorhergesehener Geschäftsentwicklungen erwartet das Unternehmen auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen, die auf Konzernebene noch zu konsolidieren sind, nun ein EBITDA mit einem Wert zwischen 100 Mio. EUR und 105 Mio. EUR statt einem bisher prognostizierten EBITDA zwischen 110 Mio. EUR und 125 Mio. EUR. Der Vorstand hält an den weiteren Leistungsindikatoren in der Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr fest. Die dem Vorstand vorliegenden vorläufigen und ungeprüften Zahlen zeigen, dass die erwarteten Effekte aus der Refinanzierung von gestiegenen Personal- und Materialkosten für die Erbringung von Krankenhausleistungen, wie zum Beispiel die Sofort-Transformationskosten, sowie die geplante Einigung mit Krankenkassen zu Altfällen lediglich verzögerte Wirkung entfalten. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2025 ist für den 26. März 2026 vorgesehen. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der grössten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Giessen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich rund 913.000 Patienten behandelt. Über 18.700 Mitarbeitende sind im Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit ASKLEPIOS sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. www.rhoen-klinikum-ag.com Kontakt: RHÖN-KLINIKUM AG | Konzernbereichsleitung Finanzen Norman Dittes | T. +49 9771 65-12210 | norman.dittes@rhoen-klinikum-ag.de



