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REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

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28.08.2026 09:49:33

EQS-Adhoc: REPLOID Group AG plant eine Erhöhung des Streubesitzes und bereitet Umstieg in das Segment prime market der Wiener Börse vor

REPLOID Group
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EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahme
REPLOID Group AG plant eine Erhöhung des Streubesitzes und bereitet Umstieg in das Segment prime market der Wiener Börse vor

28.08.2026 / 09:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC-MITTEILUNG

 

REPLOID Group AG plant eine Erhöhung des Streubesitzes und bereitet Umstieg in das Segment prime market der Wiener Börse vor

  • Änderung des Listings und Handels an der Wiener Börse
    • Herbst 2026: Fliesshandel des Vienna MTF, Segment direct market plus
    • Sommer 2027: Wechsel in den geregelten Markt, prime market
  • Erhöhung des Streubesitzes durch geplante Sachkapitalerhöhung und/oder Wandelschuldverschreibung

Wels, 28. August 2026

Die Aktien der REPLOID Group AG (ISIN: AT0000A3HRX5) notieren im Vienna MTF im Segment direct market plus und werden in einer einmal täglich stattfindenden Auktion gehandelt. Um die Handelbarkeit der Aktien zu verbessern, soll die ordentliche Hauptversammlung am 14. September 2026 einen Aktiensplit beschliessen, bei dem eine Aktie in 15 Aktien geteilt wird.

Änderung des Listings und Handels an der Wiener Börse

Der Vorstand der REPLOID Group AG („REPLOID“) hat heute zudem beschlossen, einen Umstieg der Aktie in den amtlichen Handel, Segment prime market, der Wiener Börse im Sommer 2027 vorzubereiten. Dieses technische Umlisting setzt die Einführung einer Konzernberichterstattung nach IFRS voraus. Der erste IFRS-Konzernabschluss wird für das Geschäftsjahr 2026 erstellt. Dies erhöht die Transparenz der Gruppe, zumal im laufenden Jahr einzelne Geschäftsfelder in separaten Tochtergesellschaften organisiert wurden (zum Beispiel das Düngemittelgeschäft in der REPLOID REGREEN GmbH).

Als kurzfristige Massnahme wird das Unternehmen voraussichtlich bereits im Laufe des Oktobers 2026 die Aktie vom Auktionshandel in den Fliesshandel des direct market plus überführen.

Erhöhung des Streubesitzes durch geplante Sachkapitalerhöhung und/oder Wandelschuldverschreibung

Zur Steigerung der Liquidität der Aktie bereits vor einem Umstieg in das Segment prime market der Wiener Börse, plant REPLOID, den Streubesitz mittelfristig mittels Kapitalerhöhungen zu steigern. Dies soll Hand in Hand mit der Finanzierung weiterer Wachstumsschritte durch Wandelschuldverschreibungen und/oder Sachkapitalerhöhungen erfolgen. Letztere erlauben REPLOID insbesondere, Aktien als Transaktionswährung für Unternehmensakquisitionen auszugeben. In den letzten Monaten hat das Management mit zahlreichen potenziellen Übernahmezielen gesprochen. Am wahrscheinlichsten sind Übernahmen von Mitbewerbern und von Anteilen an Unternehmen in der Wertschöpfungskette, insbesondere in der Pet-Food-Industrie. Für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen plant REPLOID von der in TOP 9 und TOP 10 der kommenden ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagenen Ermächtigung Gebrauch zu machen.

Ein erstmaliges öffentliches Angebot von REPLOID-Aktien, das heisst ein IPO, ist für die nächsten Jahre geplant.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.

 



Ende der Insiderinformation

28.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstrasse 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2390128

 
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2390128  28.08.2026 CET/CEST

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