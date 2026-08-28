EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Veränderungen im Vorstand; Peter Schmid von Linstow wird neuer Chief Executive Officer.

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Redcare Pharmacy N.V.: Veränderungen im Vorstand; Peter Schmid von Linstow wird neuer Chief Executive Officer.



28.08.2026 / 11:12 CET/CEST

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Sevenum, 28. August 2026:Der Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy hat beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands und Chief Executive Officer (CEO) zu ernennen. Peter Schmid von Linstow, derzeit stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, folgt auf Olaf Heinrich, der sich nach drei erfolgreichen Jahren als CEO entschieden hat, sein Amt niederzulegen. Olaf Heinrich wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen. Die Bestellung wird am 14. Oktober 2026 einer ausserordentlichen Hauptversammlung zur Konsultation vorgelegt.

Kontakt:

Irina Zhurba

Director Investor Relations

investors@redcare-pharmacy.com



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