Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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28.08.2026 11:12:53
EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Veränderungen im Vorstand; Peter Schmid von Linstow wird neuer Chief Executive Officer.
|
EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Sevenum, 28. August 2026:Der Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy hat beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands und Chief Executive Officer (CEO) zu ernennen. Peter Schmid von Linstow, derzeit stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, folgt auf Olaf Heinrich, der sich nach drei erfolgreichen Jahren als CEO entschieden hat, sein Amt niederzulegen. Olaf Heinrich wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen. Die Bestellung wird am 14. Oktober 2026 einer ausserordentlichen Hauptversammlung zur Konsultation vorgelegt.
Kontakt:
Irina Zhurba
Director Investor Relations
investors@redcare-pharmacy.com
Ende der Insiderinformation
28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2390388
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390388 28.08.2026 CET/CEST
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