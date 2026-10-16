Rath Aktie 430620 / AT0000767306
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16.10.2026 20:08:33
EQS-Adhoc: Rath AG // Rath Gruppe einigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf die Bedingungen einer Vereinbarung über den Transformationsprozess und leitet ein Transformationsprogramm ein
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EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Strategische Unternehmensentscheidung
Rath Aktiengesellschaft // Rath Gruppe einigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf die Bedingungen einer Vereinbarung über den Transformationsprozess und leitet ein Transformationsprogramm samt Schliessung bzw. Verlegung von Produktionsstandorten ein
Wien, 16. Oktober 2026. Die Rath Aktiengesellschaft und vier ihrer Tochtergesellschaften haben sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf die Bedingungen einer Vereinbarung über einen Transformationsprozess verständigt. Die Vereinbarung sieht die Anpassung und Verlängerung der bestehenden Finanzierungen bis zum 31. Dezember 2029 vor. Bei den Finanzierungen kommt es zu erhöhten Konditionen und zur Bestellung umfangreicher Sicherheiten. Es ist die grundsätzliche Aussetzung laufender Tilgungen bis 31. Dezember 2029 vereinbart, wobei allenfalls vorzeitige Rückzahlungen aus überschüssigen liquiden Mitteln und aus ausserordentlichen Zuflüssen zu tätigen sind. Weiters ist ein Verzicht auf Dividendenausschüttungen vereinbart.
Teil des Transformationsprozesses der Rath Gruppe ist die Neuordnung des europäischen Produktionsnetzwerks bis zum 31. Dezember 2028. Der Produktionsstandort Meissen, Deutschland, wird aufgegeben und die Produktion an die bestehenden Standorte Krummnussbaum, Österreich, und Owensville, USA, verlagert. Den Beschäftigten in Meissen wird eine Weiterbeschäftigung am Standort in Bennewitz, Deutschland, angeboten. Der Produktionsstandort Budapest, Ungarn, wird bis zum 31. Dezember 2028 geschlossen. Die dortigen Kapazitäten werden grossteils auf die Standorte Krummnussbaum und Bennewitz übertragen. Ziel der Massnahmen sind Effizienzsteigerung und Verbesserung der Kostenstruktur.
Die vollständige Meldung ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter Finanzinformationen - RATH Group abrufbar.
Kontakt für Rückfragen:
Andreas Pfneiszl
CEO
Andeas.pfneiszl@rath-group.com
Ende der Insiderinformation
16.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rath AG
|Walfischgasse 14
|1010 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 513 4427-0
|Fax:
|+43 1 513 4428-87
|Internet:
|www.rath-group.com
|ISIN:
|AT0000767306
|WKN:
|878275
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299009A2CSKJBWWKY81
|EQS News ID:
|2417520
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2417520 16.10.2026 CET/CEST
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