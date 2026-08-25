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q.beyond Aktie 154091281 / DE000A41YDG0

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25.08.2026 14:18:13

EQS-Adhoc: q.beyond beschliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 2.491.589 Aktien zum Preis von € 3,78 je Aktie

q.beyond
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EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
q.beyond beschliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 2.491.589 Aktien zum Preis von € 3,78 je Aktie

25.08.2026 / 14:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

q.beyond beschliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 2.491.589 Aktien zum Preis von € 3,78 je Aktie

Köln, 25. August 2026. Der Vorstand des Kölner IT-Dienstleisters q.beyond hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, erstmals von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2023 zum Erwerb eigener Aktien gemäss § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 2.491.589 eigenen Aktien (ca. 10 % des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufsangebots anzubieten.

Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von € 3,78 je Stückaktie erfolgen. Das Volumen des Aktienrückkaufangebots beträgt damit insgesamt bis zu € 9,42 Mio. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 31. August 2026, 0:00 Uhr (MESZ) und endet voraussichtlich am 28. September 2026, 24:00 Uhr (MESZ).

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.qbeyond.de unter der Rubrik „Investor Relations – Aktienrückkauf“ sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wird.

Die zurückgekauften Aktien können für alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2023 zulässigen Zwecke verwendet werden. Die Aktien können auch eingezogen werden. Über die Verwendung der eigenen Aktien nach Abschluss des öffentlichen Aktienrückkaufangebots ist noch nicht entschieden.
Erläuterungen:
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte „forward-looking statements“). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.

Über das Unternehmen:
q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so nachhaltig ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.

Kontakt:
q.beyond AG
Arne Thull
Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions
T +49 221 669-8724
invest@qbeyond.de
www.qbeyond.de

 

 

 



Ende der Insiderinformation

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: q.beyond AG
Richard-Byrd-Strasse 4
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49-221-669-8724
Fax: +49-221-669-8009
E-Mail: invest@qbeyond.de
Internet: www.qbeyond.de
ISIN: DE000A41YDG0
WKN: A41YDG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12
EQS News ID: 2388398

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388398  25.08.2026 CET/CEST

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