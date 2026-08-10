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10.08.2026 07:29:34

EQS-Adhoc: q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

q.beyond
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EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr
q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

10.08.2026 / 07:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Köln, 10. August 2026. Der flächendeckende Einsatz künstlicher Intelligenz eröffnet beim IT-Dienstleister q.beyond deutlich grössere Effizienzpotenziale als ursprünglich erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute beschlossen, die KI-Transformation des Unternehmens zu beschleunigen und die Organisation konsequent auf die neuen technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auszurichten. Dies beinhaltet auch personalbezogene Massnahmen. Die beschleunigte KI-Transformation erfordert im Geschäftsjahr 2026 einmalige Aufwendungen von rund 5 bis 6 Mio. €. Dies beeinflusst die Prognose für das Gesamtjahr ebenso wie die anhaltende Investitionszurückhaltung im deutschen Mittelstand. q.beyond erwartet nun einen Umsatz von 176 bis 180 Mio. € (bisher: 182 bis 190 Mio. €) sowie ein EBITDA* von 3 bis 7 Mio. € (bisher: 10 bis 16 Mio. €). Darüber hinaus rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einmalig mit einem negativen Konzernergebnis sowie einem negativen Free Cashflow*. Im Gegenzug erwartet q.beyond aus der beschleunigten KI-Transformation ab 2027 Einsparungen von rund 7 Mio. € pro Jahr. Ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet q.beyond wieder einen Konzerngewinn sowie einen nachhaltig positiven Free Cashflow.
 

* Für die Definitionen der verwendeten Kennzahlen wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.
Erläuterungen:
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte „forward-looking statements“). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.

Über das Unternehmen:
q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so nachhaltig ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.

Kontakt:
q.beyond AG
Arne Thull
Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions
T +49 221 669-8724
invest@qbeyond.de
www.qbeyond.de



Ende der Insiderinformation

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: q.beyond AG
Richard-Byrd-Strasse 4
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49-221-669-8724
Fax: +49-221-669-8009
E-Mail: invest@qbeyond.de
Internet: www.qbeyond.de
ISIN: DE000A41YDG0
WKN: A41YDG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12
EQS News ID: 2379648

 
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2379648  10.08.2026 CET/CEST

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