q.beyond Aktie 154091281 / DE000A41YDG0
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10.08.2026 07:29:34
EQS-Adhoc: q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr
q.beyond beschleunigt KI-Transformation und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Köln, 10. August 2026. Der flächendeckende Einsatz künstlicher Intelligenz eröffnet beim IT-Dienstleister q.beyond deutlich grössere Effizienzpotenziale als ursprünglich erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute beschlossen, die KI-Transformation des Unternehmens zu beschleunigen und die Organisation konsequent auf die neuen technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auszurichten. Dies beinhaltet auch personalbezogene Massnahmen. Die beschleunigte KI-Transformation erfordert im Geschäftsjahr 2026 einmalige Aufwendungen von rund 5 bis 6 Mio. €. Dies beeinflusst die Prognose für das Gesamtjahr ebenso wie die anhaltende Investitionszurückhaltung im deutschen Mittelstand. q.beyond erwartet nun einen Umsatz von 176 bis 180 Mio. € (bisher: 182 bis 190 Mio. €) sowie ein EBITDA* von 3 bis 7 Mio. € (bisher: 10 bis 16 Mio. €). Darüber hinaus rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einmalig mit einem negativen Konzernergebnis sowie einem negativen Free Cashflow*. Im Gegenzug erwartet q.beyond aus der beschleunigten KI-Transformation ab 2027 Einsparungen von rund 7 Mio. € pro Jahr. Ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet q.beyond wieder einen Konzerngewinn sowie einen nachhaltig positiven Free Cashflow.
* Für die Definitionen der verwendeten Kennzahlen wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.
Ende der Insiderinformation
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|EQS News ID:
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2379648 10.08.2026 CET/CEST
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