PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
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08.09.2026 09:46:23
EQS-Adhoc: PSI Software SE und Zest Bidco GmbH schliessen Delisting-Vereinbarung ab; öffentliches Delisting-Erwerbsangebot angekündigt
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EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
PSI Software SE und Zest Bidco GmbH schliessen Delisting-Vereinbarung ab; öffentliches Delisting-Erwerbsangebot angekündigt
Ende der Insiderinformation
08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstrasse 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|EQS News ID:
|2395322
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395322 08.09.2026 CET/CEST
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