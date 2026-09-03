EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Zustimmung des Aufsichtsrats der Volkswagen AG zu umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen-Konzern

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Porsche Automobil Holding SE: Zustimmung des Aufsichtsrats der Volkswagen AG zu umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen-Konzern



03.09.2026 / 20:36 CET/CEST

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Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG, Wolfsburg, hat in seiner heutigen Sitzung einem umfassenden Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation des Volkswagen-Konzerns einstimmig zugestimmt.



Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, begrüsst diese Entscheidung und beabsichtigt, die Transformationsbemühungen des Vorstands ihrer Kernbeteiligung, der Volkswagen AG, weiter zu unterstützen.



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Karsten Hoeldtke

Leiter Investor Relations

+49-711-911-11023

karsten.hoeldtke@porsche-se.com

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