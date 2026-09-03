Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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03.09.2026 20:36:53
EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Zustimmung des Aufsichtsrats der Volkswagen AG zu umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen-Konzern
|
EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG, Wolfsburg, hat in seiner heutigen Sitzung einem umfassenden Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation des Volkswagen-Konzerns einstimmig zugestimmt.
Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, begrüsst diese Entscheidung und beabsichtigt, die Transformationsbemühungen des Vorstands ihrer Kernbeteiligung, der Volkswagen AG, weiter zu unterstützen.
Kontakt:
Karsten Hoeldtke
Leiter Investor Relations
+49-711-911-11023
karsten.hoeldtke@porsche-se.com
Ende der Insiderinformation
03.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Porsche Automobil Holding SE
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 911-11023
|Fax:
|+49 (0)711 911-11819
|E-Mail:
|InvestorRelations@porsche-se.com
|Internet:
|www.porsche-se.com
|ISIN:
|DE000PAH0038, XS2615940215 , XS2643320018, XS2643320109, XS2802891833, XS2802892054
|WKN:
|PAH003
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990053Z17ZYM1KFV27
|EQS News ID:
|2393492
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2393492 03.09.2026 CET/CEST
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