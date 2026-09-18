Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 17:18:03
EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2026
|
EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Die Volkswagen AG, Wolfsburg, hat heute mitgeteilt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert. Für das operative Ergebnis geht die Volkswagen AG nun davon aus, eine operative Umsatzrendite von bis zu 1% zu erreichen (bisher: 4% bis 5,5%). Diese Anpassung der Erwartung für das operative Ergebnis ist teilweise durch eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung des im Volkswagen Konzern dem Geschäftssegment Porsche zugeordneten Goodwills in Höhe von rund 6 Milliarden Euro begründet.
Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche SE an der Volkswagen AG in Höhe von rund 31,9% wird das angepasste Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE massgeblich von dem der Porsche SE zuzurechnenden At-Equity-Ergebnis und damit von dem Ergebnis nach Steuern auf Ebene des Volkswagen Konzerns beeinflusst.
In der Folge passt die Porsche SE ihre Ergebnisprognose entsprechend an. Für das Geschäftsjahr 2026 geht die Porsche SE weiterhin von einem positiven angepassten Konzernergebnis nach Steuern aus, das nun jedoch in einer Bandbreite von minus 0,5 Milliarden Euro bis plus 1,5 Milliarden Euro erwartet wird (bisher: 1,5 Milliarden bis 3,5 Milliarden Euro).
Die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von rund 6 Milliarden Euro auf Ebene des Volkswagen Konzerns wirkt sich aufgrund von auf Ebene der Porsche SE bereits in Vorjahren vorgenommenen Anpassungen weder auf das angepasste Konzernergebnis nach Steuern noch auf das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE aus.
Die Anpassung der Ergebnisprognose hat keine Auswirkung auf die Liquidität des Porsche SE Konzerns. Daher bestätigt die Porsche SE ihre Prognose für die Nettoverschuldung des Porsche SE Konzerns zum 31. Dezember 2026. Diese wird voraussichtlich zwischen 4,7 Milliarden Euro bis 5,2 Milliarden Euro liegen.
Kontakt:
Karsten Hoeldtke
Leiter Investor Relations
+49-711-911-11023
karsten.hoeldtke@porsche-se.com
Ende der Insiderinformation
18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Porsche Automobil Holding SE
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 911-11023
|Fax:
|+49 (0)711 911-11819
|E-Mail:
|InvestorRelations@porsche-se.com
|Internet:
|www.porsche-se.com
|ISIN:
|DE000PAH0038, XS2615940215 , XS2643320018, XS2643320109, XS2802891833, XS2802892054
|WKN:
|PAH003
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990053Z17ZYM1KFV27
|EQS News ID:
|2401704
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2401704 18.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
17:18
|EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2026 (EQS Group)
|
17:18
|EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Adjustment of the forecast for the adjusted group result after tax 2026 (EQS Group)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
17.09.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Vor dem Wochenende behaupten sich die Märkte in Fernost erneut.