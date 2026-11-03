|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 15:35:13
EQS-Adhoc: POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
|
EQS-Ad-hoc: POB AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Angesichts der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten setzt die Gesellschaft verstärkt auf Profitabilität statt Umsatzvolumen. Dies gilt insbesondere für die Tochtergesellschaft Performance One GmbH, die sich im aktuellen konjunkturellen Umfeld noch stärker auf margenstarke Projekte und eine ertragsorientierte Geschäftsentwicklung ausrichtet.
Neben dem verbesserten Projektmix tragen bereits realisierte Kosteneinsparungen sowie Effizienzsteigerungen durch den verstärkten Einsatz von KI in operativen Prozessen dazu bei, die Ergebniseffekte der rückläufigen Erlöse zu kompensieren.
Mitteilende Person:
Ende der Insiderinformation
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|POB AG
|S6, 35
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621/58679490
|Internet:
|https://pob.ag/
|ISIN:
|DE000A12UMB1, DE000A46ZZB0
|WKN:
|A12UMB, A46ZZB
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200D52H4LDIJVCZ45
|EQS News ID:
|2427654
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2427654 03.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu POB
Analysen zu POB
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.