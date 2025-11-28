Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’825 -0.1%  SPI 17’629 -0.1%  Dow 47’394 -0.1%  DAX 23’814 0.2%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 5’660 0.1%  Gold 4’187 0.7%  Bitcoin 74’104 0.9%  Dollar 0.8049 0.0%  Öl 63.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
Deutsche Börse-Aktie profitiertvon Allfunds-Offerte und längeren Handelszeiten
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie gefragt: Wichtiger Durchbruch für den Tesla-Herausforderer in Brasilien
Suche...

Philion Aktie 39635585 / DE000A1X3WF3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 14:45:13

EQS-Adhoc: Philion SE: Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der aus-stehenden Jahresabschlüsse 2021–2024

Philion
0.06 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Philion SE: Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der aus-stehenden Jahresabschlüsse 2021–2024

28.11.2025 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Philion SE / Schlagwort(e): Insolvenz Philion SE: Insolvenzplan/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Art. 17 MAR

 

Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2021–2024

 

Es ist beabsichtigt, die ausstehenden Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2021 bis 2024 der Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) bis spätestens 28. Februar 2026 fertigzustellen. Die Gesellschaft befindet sich seit dem Jahr 2022 in einem eröffneten Insolvenzverfahren, das durch den Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus, betreut wird und in einen Insolvenzplan münden soll. Seit Verfahrenseröffnung ergaben sich – neben der laufenden Verwertung der Aktiva zugunsten der Insolvenzmasse – keine neuen kursrelevanten Tatsachen für die Aktionäre. Nach aktueller Einschätzung sind weder Ausschüttungen noch Entschädigungen an bestehende Aktionäre aus der Insolvenzmasse oder aus einer Verwertung der Aktien zu erwarten.

 

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 werden jeweils mit Fertigstellung sukzessive und – soweit rechtlich zulässig jeweils vorausgehend ungeprüft – veröffentlicht werden.

 

Es ist derzeit davon auszugehen, dass aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens und der bestehenden Vermögenslage weiterhin keine wesentlichen kursrelevanten Entwicklungen zu erwarten sind.

 

Kontakt:

Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus

VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter

berlin@voigtsalus.de

 

Ende der Insiderinformation

 

 

 

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Philion SE
Wallstrasse 15a,
10179 Berlin
Deutschland
Telefon: -
Fax: -
E-Mail: -
Internet: -
ISIN: DE000A1X3WF3
WKN: A1X3WF
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf
EQS News ID:  

 

 



Ende der Insiderinformation

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Philion SE
Wallstr. 15 a
10179 Berlin
Deutschland
ISIN: DE000A1X3WF3
WKN: A1X3WF
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt
EQS News ID: 2237492

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237492  28.11.2025 CET/CEST

Analysen zu Philion SE Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.01 NTUBSU
Short 13’608.56 13.95 BE6SJU
Short 14’124.84 8.91 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’825.06 28.11.2025 14:52:36
Long 12’274.04 19.15 S8IBHU
Long 12’010.46 13.80 SSBBTU
Long 11’502.50 8.94 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:
Bitcoin überwindet die Marke von 91'000 US-Dollar - Erholung setzt sich fort
Sika-Aktie kaum verändert: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

Paul Singers Elliott-Hedgefonds: Das waren die größten Depotpositionen im dritten Quartal 2025
In diese Aktien hat Paul Singer im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
3. Quartal 2025: So hat Jeremy Grantham investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:05 Bundestag beschließt Haushalt 2026
15:00 ROUNDUP 3: Inflation weiter über 2 Prozent - Reallohnanstieg kompensiert aber
14:57 ROUNDUP 3/Korruptionsskandal: Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef
14:53 Streit um Russen-Gelder: Belgiens Premier schickt Brandbrief
14:52 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.11.2025 - 14.45 Uhr
14:50 Vivendi-Aktien schwanken stark - Gerichtsurteil zum Bolloré-Streit
14:48 WOCHENAUSBLICK: Startschuss für Jahresendrally im Dax?
14:42 Deutsches Heer erhält neues Sturmgewehr G95
14:36 Wegweisender Doppelpack: Formstarke Werkself fordert BVB
14:36 Aktien Frankfurt: Dax winkt positiver Ausklang starker Woche