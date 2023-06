EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Thesaurierung des Jahresergebnisses vor

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Dividende

pferdewetten.de AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Thesaurierung des Jahresergebnisses vor



29.06.2023 / 17:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



pferdewetten.de AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Thesaurierung des Jahresergebnisses vor Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % AMS AG 127304456 49.00 % 20.00 % Logitech / Temenos AG 127304470 59.00 % 15.50 % Bachem Hldg. AG / Sika AG / Straumann Hldg. AG 127304471 65.00 % 15.00 % Düsseldorf, 29. Juni 2023 Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG haben heute beschlossen, der Hauptversammlung 2023 vorzuschlagen, den Bilanzgewinn in der AG in Höhe von 4,6 Mio. Euro im Unternehmen zu belassen sowie das Jahresergebnis in der AG in Höhe von 130.880 Euro zu thesaurieren und auf neue Rechnung vorzutragen. Eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 ist somit nicht geplant. Hintergrund für den vorübergehenden Wechsel in der Dividendenstrategie nach vielen Jahren der aktiven Ausschüttungspolitik ist das derzeit sehr hohe Wachstumstempo bei der Eröffnung eigener Retail-Shops und die damit verbundenen, notwendigen Investitionen. Vorstand und Aufsichtsrat planen kurzfristig, wieder eine Dividende zu zahlen. Pierre Hofer Vorstand



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer enorm expansiven Phase. Für unseren strategischen Schritt, mit Retail-Shops zu expandieren, benötigen wir entsprechende finanzielle Mittel. Das gilt ganz besonders, weil die anfangs unerwartet langwierigen Genehmigungsverfahren nun deutlich dynamischer ablaufen. Damit ist die Zahl der Neueröffnungen pro Monat aktuell höher, als dies beim ursprünglich über rund drei Jahre geplanten Hochlauf des Retail-Netzes geplant war. Zusätzlich konnten wir jetzt erste Opportunitäten ergreifen, Retail-Shops selbst zu erwerben und in den Eigenbestand zu überführen. Dies eröffnet uns zusätzliche und höhere Ertragspotenziale als die reine Expansion über Franchise-Shops. Doch dafür benötigen wir finanziellen Freiraum. Ich bin sicher, dass wir dank der thesaurierten Mittel und der weiterhin hohe Eigenkapitalquote von 83,3 Prozent in der AG sehr gute Voraussetzungen für die weitere Expansion haben und dies zum Vorteil aller Aktionäre ist. Im Konzern hatte die pferdewetten.de AG 2022 aufgrund der starken Expansion, verbunden mit entsprechenden Investitionen und Kosten, ein Jahresergebnis von -2,5 Mio. Euro erzielt. Gleichzeitig konnte der Konzernumsatz 2022 um 20,4 Prozent auf 15,3 Mio. Euro gesteigert werden. In den zurückliegenden sieben Jahren hatte die pferdewetten.de in ununterbrochener Folge jeweils Dividenden bezahlt. Die Hauptversammlung 2023 findet am 23. August 2023 statt. 29.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com