EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbusse in mittlerer sechsstelliger Höhe an

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pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbusse in mittlerer sechsstelliger Höhe an



16.04.2026 / 22:48 CET/CEST

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Nr. 596/2014 pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbusse in mittlerer sechsstelliger Höhe an Düsseldorf, 16. April 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Gesellschaft eine Geldbusse im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich wegen leichtfertiger Zuwiderhandlungen gegen Paragrafen des Wertpapierhandelsgesetzes angekündigt hat. Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de www.pferdewetten.ag



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