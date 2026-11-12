EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG verlängert mit Eckert & Ziegler SE Abruffrist und Laufzeit der Wandelanleihe bis 2030 unter Anpassung der Konditionen

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Pentixapharm Holding AG verlängert mit Eckert & Ziegler SE Abruffrist und Laufzeit der Wandelanleihe bis 2030 unter Anpassung der Konditionen



12.11.2026 / 10:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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12. November 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Pentixapharm Holding AG verlängert mit Eckert & Ziegler SE Abruffrist und Laufzeit der Wandelanleihe bis 2030 unter Anpassung der Konditionen

Die Pentixapharm Holding AG („Gesellschaft“) hat heute mit der Eckert & Ziegler SE („EZAG“) als alleiniger Anleihegläubigerin eine Vereinbarung über die Änderung der 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 im Gesamtnennbetrag von EUR 18,5 Mio. („Wandelanleihe“) geschlossen („Änderungsvereinbarung“). Die Laufzeit der Wandelanleihe wird vom 31. Dezember 2027 bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Den Ausgabepreis für die noch nicht ausgegebenen 27 Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 13,5 Mio. kann die Gesellschaft künftig bis zum 30. Juni 2030 abrufen. Zudem erhält die Gesellschaft das Recht, die Wandelanleihe vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Die Verlängerung erhöht die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft: Die Rückzahlung der bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 5,0 Mio. verschiebt sich um drei Jahre, und weitere Mittel bleiben bis Mitte 2030 abrufbar. Im Gegenzug erhöht sich der Zinssatz ab dem 1. Januar 2027 von 4,00 % auf 6,00 % p.a. Das Wandlungsrecht kann künftig während der Laufzeit grundsätzlich jederzeit ausgeübt werden. Ausserdem verpflichtet sich die Gesellschaft, für andere Anleihen oder vergleichbare Kapitalmarktverbindlichkeiten Sicherheiten nur zu bestellen, wenn die Wandelanleihe gleichrangig daran beteiligt wird oder gleichwertige Sicherheiten erhält. Die Gesellschaft stellt dies auch für ihre Tochtergesellschaften sicher, an denen sie mehr als 85% der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält sowie für die Pentixapharm AG und alle Tochtergesellschaften, die geistiges Eigentum der Emittentin oder der Pentixapharm AG gegenwärtig innehaben oder exklusiv lizensiert erhalten haben.

Um die Wandlungsrechte aus dem Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe vollständig durch bedingtes Kapital abzudecken, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der ordentlichen Hauptversammlung 2027 eine Erhöhung des bedingten Kapitals vorzuschlagen. Bis dahin kann die Gesellschaft Wandlungsrechte, soweit sie das bestehende bedingte Kapital übersteigen, nach den Anleihebedingungen insbesondere aus genehmigtem Kapital, durch Lieferung eigener Aktien oder durch Barausgleich bedienen.

Der Wert der Änderungsvereinbarung beträgt insgesamt rund EUR 3,7 Mio.; er wurde ohne gesonderte Bewertung der weiteren Änderungen auf der Grundlage des erhöhten maximalen Zinsaufwands der Gesellschaft für die Wandelanleihe bezogen auf die verlängerte Laufzeit unter der Annahme der vollständigen Ausgabe aller 37 Schuldverschreibungen ermittelt.

Die Gesellschaft behandelt die EZAG als nahestehende Person. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Andreas Eckert, ist zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der EZAG. Das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Harald Hasselmann, ist zugleich Vorsitzender des Vorstands der EZAG. Die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH („EWK“) hält an der Gesellschaft und an der EZAG jeweils mehr als 30 %. Dr. Andreas Eckert hält 49,6 % an der EWK und ist deren Geschäftsführer.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben der Änderung der Anleihebedingungen zugestimmt. Dr. Andreas Eckert und Dr. Harald Hasselmann wirkten an der Beschlussfassung nicht mit und enthielten sich der Stimme.

12. November 2026

Pentixapharm Holding AG, Berlin

Der Vorstand

Kontakt: ir@pentixapharm.com

Pentixapharm Holding AG, Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin

ISIN: DE000A40AEG0