Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’320 -1.2%  Euro 0.9268 0.1%  EStoxx50 6’145 -1.0%  Gold 4’140 -0.6%  Bitcoin 67’765 0.3%  Dollar 0.8267 0.2%  Öl 109.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens-Aktie: Mit NVIDIA zur KI-Fabrik der Zukunft
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt
Euro/Franken: Politische Unruhen belasten die Gemeinschaftswährung
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Suche...
Plus500 Depot

Pentixapharm Aktie 138581166 / DE000A40AEG0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 22:16:13

EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet

Pentixapharm
1.92 EUR 3.78%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet

19.10.2026 / 22:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch

Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet

  • Erwarteter Periodenfehlbetrag 2026 von rund EUR 13 Mio. (bisher: rund EUR 21,6 Mio.)
  • Finanzierungsreichweite bis in das Jahr 2028 unverändert

Berlin, 19. Oktober 2026 – Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0) hat heute auf Grundlage einer aktualisierten Unternehmensplanung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Der Vorstand erwartet nunmehr aufgrund des derzeitigen Standes der Planung einen Periodenfehlbetrag für das Gesamtjahr 2026 von rund EUR 13 Mio. Bisher wurde ein Periodenfehlbetrag von rund EUR 21,6 Mio. erwartet.

Die Verbesserung um rund EUR 8,6 Mio. resultiert aus mehreren zusammenfallenden Umständen, insbesondere Kostenverschiebungen und -reduktionen sowie Änderungen bei den Abschreibungen.

Im Bereich der Reduzierung der zahlungswirksamen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2026 sind folgende Effekte hervorzuheben:

  • Rund EUR 3 Mio. aus Aufwendungen für die PANDA Phase-3-Studie, die sich aufgrund der zwischenzeitlich konkretisierten Vereinbarungen mit Dienstleistern und des angepassten Zeitplans der Studie teilweise in das Geschäftsjahr 2027 verschieben.
  • Rund EUR 2 Mio. aus sonstigen Effekten, insbesondere geringeren Personalaufwendungen, geringeren Zinsaufwendungen infolge der späteren Inanspruchnahme der Wandelschuldverschreibungsfazilität sowie über das Ende des Geschäftsjahres 2026 hinaus verschobene Aufwendungen für den Erwerb von Daten.

Die Aufnahme des ersten Patienten in die PANDA Phase-3-Studie wird nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet (bisher: zweites Halbjahr 2026). Die Gesellschaft erwartet derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan der Studie.

Die geringeren Aufwendungen führen im Geschäftsjahr 2026 auch zu geringeren Zahlungsabflüssen. Die Einschätzung der Gesellschaft, dass die verfügbaren Finanzmittel den Geschäftsbetrieb bis in das Jahr 2028 hinein finanzieren, bleibt unverändert.

Hinzu kommt als nicht zahlungswirksamer Effekt der Wegfall von rund EUR 3,7 Mio., im Wesentlichen getrieben durch den Wegfall planmässiger Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, den die Gesellschaft aufgrund der Feststellungen der Bafin vom 2. Oktober 2026 im Konzernabschluss 2026 sowie bereits in der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 umsetzt.

19. Oktober 2026

Pentixapharm Holding AG, Berlin

Der Vorstand

Kontakt: ir@pentixapharm.com

 



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Strasse 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@pentixapharm.com
Internet: https://www.pentixapharm.com/
ISIN: DE000A40AEG0
WKN: A40AEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36
EQS News ID: 2418374

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418374  19.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Pentixapharm Holding AG Unitary

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Pentixapharm Holding AG Unitary

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – die nächste KI-Chance?
10:01 Das Rückgrat des Welthandels
09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.99 SJYB2U
Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.97 SJB30U
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.