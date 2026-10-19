EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet

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Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet



19.10.2026 / 22:16 CET/CEST

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Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet

Erwarteter Periodenfehlbetrag 2026 von rund EUR 13 Mio. (bisher: rund EUR 21,6 Mio.)

Finanzierungsreichweite bis in das Jahr 2028 unverändert

Berlin, 19. Oktober 2026 – Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0) hat heute auf Grundlage einer aktualisierten Unternehmensplanung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Der Vorstand erwartet nunmehr aufgrund des derzeitigen Standes der Planung einen Periodenfehlbetrag für das Gesamtjahr 2026 von rund EUR 13 Mio. Bisher wurde ein Periodenfehlbetrag von rund EUR 21,6 Mio. erwartet.

Die Verbesserung um rund EUR 8,6 Mio. resultiert aus mehreren zusammenfallenden Umständen, insbesondere Kostenverschiebungen und -reduktionen sowie Änderungen bei den Abschreibungen.

Im Bereich der Reduzierung der zahlungswirksamen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2026 sind folgende Effekte hervorzuheben:

Rund EUR 3 Mio. aus Aufwendungen für die PANDA Phase-3-Studie, die sich aufgrund der zwischenzeitlich konkretisierten Vereinbarungen mit Dienstleistern und des angepassten Zeitplans der Studie teilweise in das Geschäftsjahr 2027 verschieben.

Rund EUR 2 Mio. aus sonstigen Effekten, insbesondere geringeren Personalaufwendungen, geringeren Zinsaufwendungen infolge der späteren Inanspruchnahme der Wandelschuldverschreibungsfazilität sowie über das Ende des Geschäftsjahres 2026 hinaus verschobene Aufwendungen für den Erwerb von Daten.

Die Aufnahme des ersten Patienten in die PANDA Phase-3-Studie wird nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet (bisher: zweites Halbjahr 2026). Die Gesellschaft erwartet derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan der Studie.

Die geringeren Aufwendungen führen im Geschäftsjahr 2026 auch zu geringeren Zahlungsabflüssen. Die Einschätzung der Gesellschaft, dass die verfügbaren Finanzmittel den Geschäftsbetrieb bis in das Jahr 2028 hinein finanzieren, bleibt unverändert.

Hinzu kommt als nicht zahlungswirksamer Effekt der Wegfall von rund EUR 3,7 Mio., im Wesentlichen getrieben durch den Wegfall planmässiger Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, den die Gesellschaft aufgrund der Feststellungen der Bafin vom 2. Oktober 2026 im Konzernabschluss 2026 sowie bereits in der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 umsetzt.

19. Oktober 2026

Pentixapharm Holding AG, Berlin

Der Vorstand

Kontakt: ir@pentixapharm.com