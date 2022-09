EQS-Adhoc: Palgon AG: Wechsel im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Palgon AG / Schlagwort(e): Personalie

Palgon AG: Wechsel im Vorstand



30.09.2022 / 22:50 CET/CEST

Die Palgon AG meldet einen Wechsel im Vorstand. Der bisherige Vorstand Jörg Weber wurde auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen vom Aufsichtsrat abberufen. Wir bedanken uns ganz herzlich für sein Engagement und seine Tätigkeit und wünschen Ihm für seine Zukunft alles Gute. Zur gleichen Zeit hat der Aufsichtsrat der Palgon AG Herrn Samir Azzawi-Steyrer zum neuen Vorstand der Palgon AG berufen. Kontakt:

Samir Azzawi-Steyrer

Vorstand

