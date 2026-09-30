Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’933 0.2%  SPI 19’735 0.1%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’384 -0.1%  Euro 0.9466 0.1%  EStoxx50 6’317 0.0%  Gold 4’188 0.1%  Bitcoin 69’653 -0.2%  Dollar 0.8335 0.0%  Öl 103.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Lindt1057075
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
So bewegt sich der Dollar zum Euro und Franken
DroneShield-Aktie im Rally-Modus: Neuer US-Rahmenvertrag - Signal für Anleger?
Jefferies & Company Inc. beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Buy
Buy-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform
Suche...
ETF Sparplan

Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 11:32:33

EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung

Palfinger
30.25 EUR -0.17%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung

30.09.2026 / 11:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bergheim, Österreich am 30. September 2026

PALFINGER AG: Wertberichtigung des Russland-Geschäfts und Vorbereitung der Entkonsolidierung

Vorstand und Aufsichtsrat der PALFINGER AG haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, dass mit der Umsetzung einer rechtlichen Struktur zur Verstärkung des Ring Fencings der russischen Beteiligungen (d.h. der bestehenden organisatorischen Selbständigkeit), die in einer bilanziellen Entkonsolidierung der russischen Einheiten resultiert, konkret begonnen werden soll.

Infolgedessen werden Vermögensgegenstände in Russland in Höhe von etwa EUR 135 Mio. im Q3 2026 ergebniswirksam wertzuberichtigen sein.

Der Vorstand erwartet für den Berichtszeitraum Q1-Q3 2026 ein EBIT von rund EUR 120 Mio. (Q1-Q3 2025: EUR 130,7 Mio.). Nach den anwendbaren Buchführungsvorschriften ist der Effekt aus der Wertberichtigung nicht im EBIT, sondern als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (Result from Discontinued Operations) gesondert zu zeigen. Die Wertberichtigung wird folglich das Net Income entsprechend vermindern.

Es wird erwartet, dass das Net Income durch die Entkonsolidierung in den kommenden Quartalen mit einem weiteren erheblichen Effekt im Zusammenhang mit dem Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung belastet wird. Die Höhe des Effekts ist abhängig von der Währungsentwicklung und würde derzeit rund EUR 45 Mio. betragen.
Rückfragehinweis:  
Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG  
T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com 

 


Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstrasse 8
5020 Salzburg
Österreich
Telefon: +43 (0)662/2281-81101
Fax: +43 (0)662/2281-81070
E-Mail: ir@palfinger.com
Internet: www.palfinger.ag
ISIN: AT0000758305
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900IFAV83BX8O1O91
EQS News ID: 2407820

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407820  30.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Palfinger AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Palfinger AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
08:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – In der Schiebezone
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’933.06 30.09.2026 11:32:37
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.